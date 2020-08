Gana millonario premio de lotería gracias a una “premonición”

En el mundo del juego y del azar, hay quienes creen que mucho tiene qué ver la superstición para poder llevarse un premio mayor; increíblemente, sí existen personas que, bajo este mandamiento, han logrado obtener mucho dinero.

Eso fue lo que le ocurrió a una mujer de 64 años, jubilada y originaria de Ontario, Canadá, llamada Deborah Rose, la cual logró ganar un premio mayor de lotería equivalente a $763,000 dólares, y todo gracias a una “premonición”.

Según relató Deborah, hace mucho tiempo tuvo un sueño en donde se veía jugando a la lotería y apostando por una serie numérica, la cual memorizó y utilizó en los últimos años y ahora, esa “premonición” la llevó a ser la gran ganadora del sorteo Lotto Max.

"I remember saying 'What?' And then started crying!"https://t.co/6lQf2XyL7x

— CTV Toronto (@CTVToronto) August 25, 2020