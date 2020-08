El vestuario de Mulan analizado por Bina Daigeler, la creadora de sus diseños

Entretenimiento

Entrevistamos a la diseñadora que creó el vestuario del nuevo film de Disney inspirándose en la antigua cultura china

Hace casi seis meses, el domingo 8 de marzo, hice mi última entrevista cara a cara. Fue a mediodía en el hotel Intercontinental del centro de Los Ángeles. Inmediatamente después me fui al aeropuerto y en el vuelo de vuelta a Nueva York mi compañero de asiento, un hombre de unos 70 años, me ofreció toallitas desinfectantes para que hiciera como él y limpiara a fondo las superficies que teníamos alrededor.

No volví a subirme a un avión hasta hace pocas semanas. Y aún no he hecho otra entrevista presencial, así que la última fue la que transcribo aquí, con Bina Daigeler, diseñadora del vestuario de “Mulan”, el esperado remake live-action de Disney que iba a estrenarse en marzo en cines y ha tenido que esperar hasta este 4 de septiembre para que se lance en el servicio de streaming Disney+.

La conversación pre-pandemia con la diseñadora alemana afincada en Madrid parece de otro tiempo, cuando nos preocupaban diferentes asuntos. Pero la historia de Mulan, la joven guerrera china que se hace pasar por un hombre para unirse al ejército del emperador y salvar así a su padre, sigue siendo tan mágica como siempre.

Pregunta: ¿Cómo te acercas a un proyecto con un peso cultural como el de “Mulan”?

Bina Daigeler: Todo está basado en un viaje de investigación. Visité todos los museos de Europa que tienen un departamento sobre China y viajé tres semanas a China. Basado en eso elegí la Dinastía Tan, que es la base de todos los diseños. Primero quería saber sobre toda la simbología china, sobre los colores, cómo utilizaban los materiales… Por ejemplo, sólo el emperador podía utilizar el amarillo. Y quería tratarlo con mucho respeto, porque “Mulan” es un poema muy importante chino, precioso. Lo quería respetar. Pero luego yo hago mi propia interpretación, con mi intuición y mi propio estilo creativo. Es como si cambias una receta. Te lees algo, lo estudias, y tú lo haces tuyo. Para mí era importante también que fuera contemporáneo para llegar a la audiencia.

P.: En estos tiempos en que se mira con lupa cómo se muestra una cultura y se denuncia la apropiación cultural, ¿sentías mucha responsabilidad?

B.D.: Aquí hay mucha fantasía. La esencia está basada en la investigación, pero luego está mi fantasía y mi creatividad. En mi lenguaje creativo trabajo mucho con colores y texturas. Todos los materiales que he usado son materiales naturales, y creo que se aprecia en la pantalla, porque tiene mucha más profundidad. Sentía una responsabilidad de llegar a la audiencia y hacer algo que todo el mundo puede disfrutar. Pero pensaba que si toda salía bonito, eso ya sería un tributo a la herencia y cultura china.

P.: ¿Cuál fue el proceso para elegir el vestuario de Mulan, tanto cuando es un soldado hombre como cuando se revela como quien realmente es?

B.D.: Ella cambia la armadura por su propio “chi”, por su propio espíritu. Cuando Niki [Caro, directora del film] me habló por primera vez de la película, ella usó mucho la palabra “espíritu”. Mulan es una niña con la cualidad especial de su chi. Queríamos mostrar que tú puedes sacar tu propio chi. Como mujer puedes ser una heroína y una guerrera. Puedes llegar donde tú quieras siendo auténtica contigo misma. Ése es el mensaje.

El traje de guerrera empieza con el rojo, que le da energía, fuego. Luego empecé a desarrollar su túnica. Primero hice el traje de los hombres, y el de ella tenía que ser exactamente igual. Ésa fue la base. Luego empecé a ver qué pasaba cuando le quitabas la armadura. Ahí vimos cómo poner la túnica roja de una forma que pudiera sacar toda la belleza de una guerrera en un cuerpo femenino.

Es una película de acción, pero con unos movimientos muy fluidos, tipo tai-chi. Yo quería que los trajes de los guerreros tuvieran movimiento, casi como un traje de baile, con volumen. Pero en realidad es una armadura, así que fue un proceso complejo.

P.: ¿Cuál fue la mayor preocupación?

B.D.: Cada traje tiene tantos detalles… son procesos creativos muy lentos. El mayor reto fue cumplir las fechas de entrega.

P.: ¿Ha cambiado tu sector por la exigencia actual de ser tan preciso con las diferentes culturas?

B.D.: Definitivamente ha habido un cambio. Creo que yo no he tenido que cambiar porque eso ya estaba en mi educación. Quizá aún más porque soy alemana. Desde el principio mi educación se ha basado en respetar las diferentes identidades. Pero sí veo que en general el trabajo se ha vuelto más respetuoso. Creo que eso es muy importante. Lo veo muy positivo.

· Más artículos de Cine