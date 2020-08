Madison Square Garden será centro masivo de votación desde el 24 de octubre

A falta de espectáculos musicales y deportivos debido a la pandemia, el Madison Square Garden (MSG) será un centro electoral desde el 24 de octubre, de cara a las presidenciales del 3 de noviembre.

La Junta de Elecciones de la ciudad (NYC/BOE) anunció ayer el acuerdo que convertirá a “la arena más famosa del mundo”, que ha albergado hasta misas papales, en una gran sede para la votación presencial anticipada.

Se estima que prestará servicios a más de 60 mil votantes elegibles, lo que lo convertirá en el centro electoral más grande de la ciudad de Nueva York.

“El Madison Square Garden ocupa un lugar especial en los corazones de los neoyorquinos y estamos orgullosos de trabajar con ellos para garantizar que los votantes puedan sufragar en un entorno seguro, espacioso y familiar”, dijo el director ejecutivo del BOE, Michael J. Ryan.

“A medida que la pandemia de COVID-19 continúa dificultando las reuniones masivas, estamos entusiasmados de asociarnos con la Junta Electoral de NYC y apoyar a nuestra comunidad al proporcionar un lugar a gran escala en el corazón de Nueva York que pueda adaptarse al distanciamiento social y servir como un lugar seguro para que los residentes ejerzan su derecho al voto”, comentó Rich Constable, vicepresidente ejecutivo de Asuntos Gubernamentales y Responsabilidad Social del MSG.

Los votantes de Manhattan asignados al Madison Square Garden podrán sufragar desde el 24 de octubre hasta el 1 de noviembre con diferentes horarios, incluidos los fines de semana y las noches. El acceso será por la 7th Avenue entre las calles 31 y 33, Midtown West.

Los electores pueden visitar https://nyc.pollsitelocator.com/search para encontrar su sitio asignado de votación anticipada y regular.

The World’s Most Famous Arena and home to the New York Knicks and New York Rangers will be an Early Vote and Election Day poll site for the 2020 Presidential General Election. Thank you @TheGarden pic.twitter.com/4MhffhtYRU

— NYCBoardOfElections (@BOENYC) August 28, 2020