Validan “miedo al coronavirus” como excusa legal para votar por correo en Nueva York

Tener “miedo a contraer COVID-19” es ahora una excusa legal para que los neoyorquinos emitan boletas por correo en las próximas elecciones de noviembre, según una orden firmada hoy por el gobernador Andrew Cuomo.

El jefe regional promulgó tres leyes diseñadas para facilitar que los residentes de todo el estado sufraguen por correo y sus votos sean contados para las presidenciales del 3 de noviembre.

Bajo las reformas electorales, todos los electores pueden obtener una boleta por anticipado debido al riesgo o temor de contraer COVID-19 y solicitar que su voto ausente se presente a la Junta Electoral de inmediato.

La legislación también permite que se cuenten todas las papeletas de voto ausente con matasellos del día de la elección o antes o recibidas por la Junta Electoral sin matasellos el día después de la elección, hasta el 10 de noviembre.

“La administración federal ha ordenado un ataque sin precedentes contra el Servicio Postal de EE.UU. (USPS) Y con el COVID-19 amenazando nuestra capacidad de tener una votación en persona segura, estas medidas son fundamentales para garantizar una elección exitosa y justa en uno de los momentos más importantes de la historia de nuestra nación”, dijo Cuomo.

De cualquier manera, los centros de votación en Nueva York estarán abiertos para los electores que quieran acudir personalmente el día de las elecciones, según Cuomo.

Las elecciones primarias de junio resultaron desastrosas después de que se reveló que un asombroso 25% de las boletas emitidas por correo en Brooklyn fueron declaradas inválidas por problemas burocráticos como la falta de matasellos o llegada tardía, recordó New York Post.

