LadyTresPesos Mujer pierde empleo tras insultar a trabajadores de supermercado

Noticias

"¡Ay! pobre ve a comer chicharrón en salsa verde a tu casita... jodido", así se burló la mujer de uno de los trabajadores

MÉXICO – “Ganas tres pesitos verdad… ¡Ay! pobre ve a comer chicharrón en salsa verde a tu casita… jodido (pobre)”, esas fueron las palabras contundentes que le costaron el empleo a la mujer insultó y lanzó frases humillantes contra los empleados de seguridad de un supermercado que le negaron el acceso porque iba con su hija menor de edad, para quienes está prohibida la entrada en los lugares públicos.

Los hechos, ocurridos en la Ciudad de México, fueron captados en video y el material se hizo viral. Los internautas llamaron a la mujer #LadyTresPesos y le llovieron una lluvia de criticas. Al grado que la empresa inmobiliaria, Century 21 anunció su despido tras el escándalo de su empleada.

Y es que la mujer acudió a un supermercado hace unos días para realizar sus compras el viernes, pero no pudo ingresar, porque el personal de seguridad le impidió el paso con su hija menor de edad, cumpliendo con las disposiciones sanitarias oficiales ante la pandemia de coronavirus.

La mujer explotó contra los guardias de seguridad, a quienes comenzó a insultar y humillar, asegurando que ya había entrado anteriormente con la menor sin que le dijeran nada. Incluso les exigió que le dieran cinco pesos (un cuarto de dólar) para pagar el estacionamiento, ya que tenía que pagarlo sin haber comprado nada.

“Dame los cinco pesos del estacionamiento entonces. ¡Ay! eres un naco, ganas tres pesos. Yo ya metí mi carro, ¿quién me va a pagar el estacionamiento”, expresó la mujer en todo prepotente y humillante. Pidió que le llevaran al gerente.

Trató de entrar a la fuerza pero otros elementos de seguridad se lo impidieron.

“Y tú qué pendeja, que me puedes decir…Necesito hacer las compras de mis hijos. Yo soy abogada, voy ahorita a la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor) y a la verga todos”, dijo la mujer al tiempo que tronaba los dedos, al dar a entender que sí ella se quejaba, los vigilantes perderían su empleo.

Pero eso no fue todo, ya que como no pudo convencer a los guardias de seguridad de dejarla entrar, los insultos y amenazas no pararon.

“Vete a la ver%$… naquito, trae botitas ridículas. Ridículo de mierda. ¿Ganas tres pesos verdad? ¡Ay pobre!. Ve a comer chicharrón en salsa verde a tu casita”, gritó la mujer.

“Bueno disfruten sus tres pesitos y mensuales”, gritó la mujer.

#LadyTresPesos #lady3pesitos HDSPM 🤬 pasen su nombre completo para hacerlo ultra viral pic.twitter.com/g2oObVAJto — ▌│█║▌║▌║ Alejandro Arturo Guevara Montoya ║▌║▌║█│▌ (@AGuevareichon) August 29, 2020

Luego regresó y siguió con los fuertes insultos la mujer se acercó a un guardia a quien empujó y siguieron los insultos.

El video se hizo viral y se creó el hashtag #LadyTresPesos y #Lady3Pesos.

Ante la conducta reprobable y luego de que se hiciera viral el video, #LadyTresPesos, fue despedida de la empresa donde trabajaba.

Se trata de la inmobiliaria Century 21 House Hunters anunció que la mujer identificada como #LadyTresPesos afirmó, en un comunicado difundido en su página oficial de Facebook, que la colaboradora fue dada de baja de la institución.

“Lamentamos con gran pena y decepción lo ocurrido y nos deslindamos de la conducta inadmisible de esta asesora, que a partir de la emisión de este comunicado es dada de baja de nuestras oficinas y de toda la red”, informó en un comunicado la inmobiliaria.

COMUNICADO IMPORTANTE A nuestros clientes, amigos, seguidores y a la opinión publica. Comunicado oficial relacionado… Posted by Century 21 House Hunters on Friday, August 28, 2020

Los internautas aplaudieron la decisión de Century 21 de despedir a la empleada, ya que nadie tiene derecho a humillar a los empleados que dignamente se ganan su dinero, sin importar si son bajos sus recursos.

Corren a #LadyTresPesos de su trabajo por agresiones verbales a empleados de seguridad de un #Walmart.https://t.co/ekwS5jx1Dz — GTN (@GTNinforma) August 29, 2020

“Yo también soy abogada, me encanta comer chicharrón en salsa verde, jamás me comportaría así, nunca humillaría a nadie que hace su trabajo bien y sobretodo, entiendo perfectamente que esas restricciones son para cuidarme, cuidar a los menores y cuidar a los demás. Vieja ridícula!”, escribió una internauta.

“Pues por lo mientras, ya le costó el empleo. Y no, no es abogada (por lo menos no ejerce), era una simple agente de bienes raíces. Otra clasemediera aspiracional”, comentó otro usuario en Twitter.

“Que prepotente y llora por 5 pesos, ya imagino si entra a un estacionamiento de los de Monterrey, hace un drama nacional por $20 o $50 y que es eso de insultar a la gente, según abogada y ni educación tiene para dirigirse a la gente, hay no que barbaridad” escribió otro usuario.

Gente naca que se las da de soberbia y preparada, solo queda como endeja… Habla así del chicharrón, porque no ha probado el mío… hehehe pic.twitter.com/wTVkl9OgWv — Gerardo V. (@GVillaJ) August 28, 2020

Incluso hasta surgieron memes.

Doña Ángela viendo cómo #lady3pesos insulta a la gente con el chicharrón en salsa verde . pic.twitter.com/WdymCYmlpP — Mike Velázquez (@zackthug4er) August 28, 2020

“Con el chicharrón en salsa verde NO”, escribió un usuario.

Además criticaron que la mujer llevaba el cubrebocas mal puesto, ya que no cubría su nariz.