LeBron James le rinde homenaje a Chadwick Boseman en los playoffs de la NBA

La noche de este viernes se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Chadwick Boseman, actor de Hollywood que participó en varios proyectos pero es recordado por su papel como el Rey T’Challa en la película de Marvel, Black Panther.

Chadwick era muy querido no solo en el mundo del cine, sino también por una gran parte de deportistas que eran fanáticos de su trabajo, entre ellos LeBron James, quien le rindió un homenaje en el partido de este sábado contra Portland Trail Blazers.

Durante el himno nacional, James colocó sus brazos sobre su pecho, haciendo una equis, emulando el símbolo de Wakanda por siempre, emblemático del personaje de Boseman, Black Panther.

.@KingJames paid respect to Chadwick Boseman before last night's Game 5 pic.twitter.com/lOurIDwd41

— NBA on TNT (@NBAonTNT) August 30, 2020