VIDEO: Muere uno en enfrentamiento entre manifestantes pro-Trump y Black Lives Matter

Una persona murió tras un tiroteo en el centro de Portland, confirmó el Departamento de Policía sobre los hechos ocurridos el sábado en la noche.

La víctima, según diversos medios, llevaba un sombrero que decía “Patriot Prayer”, un grupo de extrema derecha cuyo líder fue agredido más tarde mientras lo perseguían por las calles.

“Los oficiales de la policía de Portland escucharon sonidos de disparos desde el área de la Tercera avenida sureste y la calle Southwest Alder”, dijo la Oficina de Policía de Portland en un comunicado. “Respondieron y localizaron a una víctima con una herida de bala en el pecho. El médico respondió y determinó que la víctima había fallecido”.

Antes de que la Policía confirmara la muerte del susodicho, el periodista Andy Ngo publicó un video del momento en que era atendido.

BREAKING: A person was shot in the chest in downtown Portland. Unknown if related to antifa/BLM vs Trump caravan clashes. Unconfirmed if person is dead. pic.twitter.com/hS7im5Umlt

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 30, 2020