Fallece a los 78 años John Thompson, legendario coach de basquetbol colegial

Fue el primer entrenador afroamericano en ganar el título NCAA

La mañana de este lunes se dio a conocer el lamentable fallecimiento de John Thompson, uno de los entrenadores más importantes en la historia del basquetbol universitario, a la edad de 78 años. Las circunstancias de su muerte no han sido reveladas por la familia.

Thomson es recordado por ser entrenador del equipo de Georgetown durante 27 temporadas. Es el coach con la mayor cantidad de victorias en la historia de dicha universidad y fue el primer entrenador afroamericano en ganar un campeonato universitario, al guiar a Georgetown al título NCAA de 1984.

En su extensa trayectoria como coach, entrenó a varios basquetbolistas importantes antes de que llegaran a la NBA, entre ellos Patrick Ewing, Allen Iverson, Alonzo Mourning y Dikembe Mutombo.

En su inducción al Salón de la Fama, Allen Iverson uso una parte de su discurso para agradecer a John Thompson, e incluso mencionó que sin él, Iverson no hubiera llegado tan lejos: “Quiero agradecer al entrenador Thompson. Por salvarme la vida, por darme la oportunidad. Fui reclutado por todas las escuelas del país para fútbol y el baloncesto, pero sucedió un incidente en la escuela secundaria y todo eso fue retirado. Ningún otro equipo, ninguna otra escuela me estaba reclutando. Mi mamá fue a Georgetown y le rogó (a John Thompson) que me diera una oportunidad. Y lo hizo “.

Antes de ser entrenador, Thompson fue una destacado jugador de basquetbol universitario y fue seleccionado en el Draft de la NBA de 1964 por los Celtics de Boston, donde permaneció dos temporadas y ganó el título.

Tras dos exitosos años, dejó el basquetbol profesional y se convirtió en entrenador de secundaria en Washington D.C. para posteriormente dirigir a los Hoyas de Georgetown y empezar así a escribir su leyenda como entrenador universitario.

Descanse en paz, John Thopmson.