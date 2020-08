Lili Estefan publica divertidas fotos con su “Amigo del alma”, William Levy

View this post on Instagram

Happy Belated Birthday para mi amigo del alma @willevy espero que te hayas divertido muchooooo! Me enteré hoy que son tus #40 veranos !!!! Yeahhhh #Milestone #goodvibes #4décadas #Felizcumple love uuu so much my friend 🥳🥳🥰🥰 tarde pero seguro con todo mi cariño de tu amiga loca 😜