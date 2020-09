Chef James Tahhan: ¿Qué está pasando con él y dónde está?

Entretenimiento

Telemundo nos confirmó que estaría en 'Un Nuevo Día' hasta finales de septiembre pero no ha vuelto a salir

El jueves 27 de agosto fue la última vez que vimos al chef James Tahhan en ‘Un Nuevo Día’, quien a diario, ya sea en el estudio o desde su casa, compartía una receta o era parte de la conducción del show matutino de Telemundo.

Si bien ese mismo día fue despedido, Telemundo nos confirmó que, respetando su contrato, seguirá dentro del programa hasta fines de septiembre. Sin embargo, no está… ¿Qué está pasando con el Chef James?

Nos comunicamos con Telemundo que nos explicó que durante todas estas semanas le seguiremos viendo cocinando sus recetas… Posiblemente en este momento esté de vacaciones.

Quisimos corroborar esta información con el propio Tahhan, quien no nos ha respondido hasta el momento. Sin embargo, nos dimos a la tarea de investigar y no solo no está de vacaciones, sino que estaría esperando una respuesta sobre su futuro laboral este último mes con la cadena.

“El día que lo despidieron y le dieron la noticia de que ya no seguiría en esta nueva etapa que emprende el show, decidieron en buenos términos que seguiría hasta el final del contrato. Cuando la noticia se filtró y salió en todos los medios, le suspendieron su participación del viernes para que no se viera nervioso, pero ahora nadie entiende por qué esta semana no ha hecho su segmento”, nos dijo una persona que trabaja de cerca con el show de las mañanas de Telemundo.

Lo llamativo es que no solo no se lo ve en el show, tampoco se le ha hecho una despedida, algo que podría tener sentido si siguiéramos viéndolo, pero ni una cosa, ni la otra. Y más sorprendente aun es que, aunque el Chef James suele ser muy activo en las redes sociales, ya sea para compartir recetas, promocionar su página o subir algún momento personal junto a su hijo, tampoco ha vuelto a postear en las redes.

Su última publicación en Instagram fue un día antes de su despido, una receta de tacos de lengua:

¿Por qué James está en silencio? ¿Por qué no ha hecho un video en vivo en redes sociales con sus ex compañeros que salieron primero: Héctor Sandarti, Rashel Díaz y Erika Csiszer? ¿Por qué si no está saliendo en el show no se comunica con su público para contar lo que pasó?

Si bien, como te contamos al comienzo, Telemundo nos confirmó su salida y su participación en ‘Un Nuevo Día’ hasta finales de septiembre, el Chef James aun no ha confirmado, ni declarado absolutamente nada. También intentamos comunicarnos con él para tener una declaración de su parte, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta.

Para resumir, la versión oficial dice que veremos a James en el programa hasta fines de septiembre, la extra oficial que no lo dejarán volver a salir en pantalla y que estarían negociando una despedida pública que posiblemente no se haría, y la realidad es que desde el día que fue despedido no lo hemos vuelto a ver en ‘Un Nuevo Día’.

Recordemos que con la llegada de Patsy Loris de Univision a Telemundo como senior vicepresidenta, elections 2020 y special projects, se busca un nuevo rumbo para el show matutino de Telemundo, un desarrollo mayor de la noticia con investigaciones incluidas, un crecimiento hacia algo diferente a lo que en este momento ofrecen las mañanas de la televisión, y para ello buscan talentos, tanto delante como detrás de cámara que tengan que ver con esta idea.