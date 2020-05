Héctor Sandarti queda fuera de ‘Un Nuevo Día’

Te contamos todos los detalles de su salida

A dos años de haber sido anunciado oficialmente como presentador de ‘Un Nuevo Día’, Héctor Sandarti queda fuera del show matutino de Telemundo.

Ese despido o no renovación de contrato lejos tiene que ver con la crisis que están sufriendo los medios. Tal como te contamos hace algunos días, la cadena no sufriría despidos masivo. La salida de Sandarti tendría que ver con un cambio de estrategia para ‘Un Nuevo Día’ con la búsqueda de subir los bajos rating.

Entre los cambios que está sufriendo el show de la mañana de Telemundo, ahora pasó del departamento de entretenimiento al de noticias, quedando a cargo del mismo Patsy Loris, misma ejecutiva que en su momento, estando en Univision, buscó hacer de ‘Despierta América’ un show más noticioso, mudando ‘La casita más feliz de la televisión hispana’ a un estudio más moderno.

Si bien en ‘Despierta América’ funcionó los primeros días, de inmediato debieron buscar un punto medio entre noticias y entretenimiento para volver a subir los rating. Ahora la prueba va para ‘Un Nuevo Día’.

Según nos confirmaron personas que trabajan dentro del show, en la reunión de producción de esta mañana, se les informó a todos los empleados y talento no solo que Sandarti ya no formaría parte del programa, sino que además el show buscará será la cara de las noticias y la actualidad del día, por lo que el humor y entretenimiento del querido presentador no encajaría en esta nueva etapa.

Sandarti tendría la oportunidad de despedirse del público mañana viernes en donde, tal como lo hicieron con Daniel Sarcos o Ana María Canseco, Marco Antonio Regil por ejemplo, le prepararían algo especial para cerrar los dos años con broche de oro.

Nos comunicamos con Telemundo vía e-mail y nos confirmó su salida del show matutino con estas palabras:

“Hector Sandarti, co-presentador de ‘Un Nuevo Día’ por los últimos dos años, está saliendo del galardonado programa mañanero de Telemundo. Estamos muy agradecidos por la dedicación, carisma y gran profesionalismo que le aportó al programa, lo cual estamos seguros le continuará trayendo gran éxito en sus futuros proyectos”.

ASI LLEGABA HÉCTOR SANDARTI A ‘UN NUEVO DÍA’: