Encuentran a la niña que apareció sola en un estacionamiento de Miami

La Oficina del Sheriff del condado de Broward ha localizado a la madre y a la abuela de la niña que apareció sola el martes por la mañana en el estacionamiento de un complejo de apartamentos en Lauderdale Lakes, según han dado a conocer las autoridades.

Según la portavoz de BSO, Gerdy St. Louis, la niña fue encontrada poco antes de las 3am en el complejo Pacific Point Place. El guardia de seguridad Milot Bastian dijo que estaba haciendo sus rondas nocturnas cuando vio a la pequeña deambulando sola.+

El hombre, que es padre de una niña, afirmó que se había molestado al ver que la niña estaba sin supervisión. “Terminé llamando a la policía”, señaló.

Las autoridades creen que la niña tiene entre 1 y 2 años. Llevaba una camisa rosa, un pañal e iba caminando sin zapatos cuando la encontraron.

St. Louis dijo que la niña fue examinada por los paramédicos del Departamento de Bomberos de Broward como medida de precaución, pero aparentemente parece gozar de buena salud.

