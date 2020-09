Los exóticos autos que solo podría tener Mariah Carey

Mariah Carey es conocida por su estilo de vida extravagante y le gusta consentirse a sí misma más que a los demás cuando se trata de autos. Con el patrimonio neto de Mariah Carey de $320 millones de dólares, sus hábitos de gasto excesivos se pueden ver en su colección de coches.

Maybach 62S. El prestigioso Maybach 62 es el coche para las personas que buscan algo especial y lujoso. Según Mariah, es la combinación perfecta de estilo, comodidad y lujo e incluso afirma que el Maybach es su favorito de todos los coches que posee. El automóvil le asegura a la estrella llegar con comodidad y estilo a cada evento, sin importar si se encuentra en el Reino Unido o en Estados Unidos.

Porsche Cayenne SUV. Nick Cannon le compró este auto como regalo especial de su cumpleaños número 40. El Porsche Cayenne SUV es de color rosa intenso hecho a medida, e incluso las llantas del automóvil y los asientos son del mismo color.

Had the honor to custom paint @mariahcarey Porsche Cayenne "Hot pink" thanks to @dubmagazine #JCcustomz pic.twitter.com/x62Tco3nwj

— JC Customz (@khriz_jc) February 1, 2014