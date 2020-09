Cómo afectará al Seguro Social el aplazamiento de impuestos sobre la nómina que aprobó Trump

Dinero

La medida que el presidente ha defendido insistentemente deja fuera a personas desempleadas, entre otras

Casi tres semanas después de que Donald Trump firmara un memorando para aplazar ciertos impuestos sobre la nómina, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin envió indicaciones a los empleadores sobre cómo se llevaría a cabo. El Gobierno solo dejó dos días para que implementaran los cambios en la nómina de los empleados.

La buena noticia para las personas que estaban preocupadas por si la medida acababa con el Seguro Social es que, según Forbes, hay pocas posibilidades de que participe un gran número de empleadores. Además, no se trata de una exención de impuestos sino de un aplazamiento de solo cuatro meses que las compañías tendrán que pagar a inicios de 2021 y que, probablemente, harán que los empleados vean su sueldo reducido.

Esta propuesta, que Trump había tratado de introducir en el siguiente paquete de estímulo, no solo tiene la oposición de los demócratas sino que muchos republicanos tampoco la respaldan. Algunos funcionarios estatales también se mostraron en contra.

Esta resistencia se justifica en que una exención de impuestos sobre la nómina no se considera una herramienta política eficaz ya que no se adapta bien a la situación actual, que no es consecuencia de una recesión financiera sino de una crisis sanitaria y del miedo a la enfermedad.

Además, la medida que Trump ha defendido insistentemente, tampoco beneficia a los millones de personas que están desempleadas y, por tanto, no pagan impuestos sobre la nómina.

Este aplazamiento de impuestos es también regresivo y “brinda las mayores ventajas a quienes tienen los mayores ingresos y no brinda nada a quienes han perdido su salario”, explicaron Betsey Stevenson y Justin Wolfers, profesores de la Universidad de Michigan.