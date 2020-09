Los mejores alimentos para romper el ayuno intermitente saludablemente y obtener todas sus bondades

Salud

El ayuno intermitente se relaciona con maravillas medicinales, sin embargo es de vital importancia saber practicarlo y romperlo correctamente con alimentos de gran valor nutricional

El ayuno intermitente es uno de los temas más en tendencia actualmente, es uno de los métodos más populares para mejorar la salud y bajar de peso. Es un estilo de vida que se relaciona con extraordinarios beneficios para la salud: el adelgazamiento, la corrección de la diabetes, regula la presión arterial, equilibra los químicos en el organismo, beneficia al sistema digestivo y combate sus principales afecciones (gastritis, reflujo, acidez colitis), acelera el metabolismo y mejora la calidad del sueño.

Lo cierto es que tal popularidad se ha vuelto algo abrumadora y es por ello que cada vez con más fuerza salen a la luz contenidos e información que no sólo habla sobre los tipos de ayuno y sus propiedades terapéuticas, señala que existen diversos aspectos a considerar para ayunar de manera correcta.

Aunque el ayuno no es nada nuevo y se trata de uno de los secretos de salud más antiguos, en los últimos años se ha vuelto una herramienta fundamental para médicos y nutriólogos. Si bien se cuenta con numerosas y relevantes referencias, una de las más recientes es el trabajo de investigación realizado por The New England Journal of Medicine y liderado por el famoso neurocientífico Mark Mattson, quien afirma que el ayuno intermitente es parte de un estilo de vida saludable. Cabe mencionar que Mattson lleva 25 años estudiando los efectos del ayuno intermitente y 20 de ellos se ha dedicado a practicarlo personalmente, inclusive ha concluido que el ayuno bien realizado tiene beneficios similares al ejercicio regular.

Existen aspectos que son fundamentales para un ayuno bien ejecutado, entre los principales se destacan: asegurar un adecuado consumo de nutrientes esenciales, complementar el ayuno con una buena ingesta de aminoácidos, la disciplina en los horarios y sobre todo los alimentos con los cuales rompemos el ayuno. Es importante entender que ningún método de ayuno funcionará, si no se complementa con una dieta muy saludable y completa.

Una de las reglas principales radica en la importancia de no romper el ayuno con el consumo de comida chatarra son alimentos que se destacan por su alto aporte calórico y nulo contenido en nutrientes. De hecho tiene todo el sentido, es decir si estamos omitiendo una de las comidas principales del día y en algunos casos más bien sólo se realiza una comida; lo único que importa es que sean alimentos de calidad, saludables y abundantes.

Te invitamos a conocer la lista de los mejores alimentos para romper el ayuno y beneficiarte de las inmensas bondades que ofrece este popular método de salud.

1. Vinagre de sidra de manzana

En los últimos meses todo mundo habla del vinagre de sidra de manzana y sus inigualables beneficios curativos, no en vano es el ingrediente estrella de los mejores remedios de salud hoy en día. De manera particular consumirlo en períodos de ayuno se relaciona con grandes propiedades medicinales:

Equilibra los niveles de pH alcalino en el organismo , los cuales normalmente se saturan por un estilo de vida deficiente, una mala alimentación y un alto consumo de alcohol.

, los cuales normalmente se saturan por un estilo de vida deficiente, una mala alimentación y un alto consumo de alcohol. Elimina las bacterias intestinales nocivas y promueve el crecimiento de las benéficas, de tal manera que mejora el funcionamiento de la flora intestinal. Gracias a ello es un buen complemento para eliminar inflamación, exceso de gases y distensión abdominal.

de tal manera que mejora el funcionamiento de la Gracias a ello es un buen complemento para eliminar Estabiliza el azúcar en la sangre , es un buen complemento para prevenir y combatir la diabetes.

, es un buen complemento para prevenir y combatir la diabetes. Depura y limpia a profundidad el organismo, promueve la eliminación de toxinas.

2. Caldo de huesos

Probablemente te resulte sorprendente: el caldo de huesos, es la mejor comida para iniciar el día después de las horas de ayuno. Si bien en los últimos meses mucho se ha hablado sobre los beneficios curativos de esta sopa, después del ayuno es significativamente relevante debido a su alto aporte en electrolitos. Uno de los principales retos de practicar ayuno es reponer de manera adecuada los minerales que se pierden y el caldo de huesos es muy rico en magnesio, potasio, calcio y sodio. También es una comida reconfortante y completa que se relaciona con su alto contenido en colágeno que beneficia la piel, el cabello y las uñas, también es rico en glicina es por ello un gran aliado para estimular el buen sueño y es considerado un poderoso antiinflamatorio.

3. Espinaca y kale

Uno de los principales efectos del ayuno es la pérdida de ciertos nutrientes esenciales, como lo son las vitaminas y minerales. Es por ello que resulta tan relevante la calidad de los alimentos que consumimos al romperlo, son clave para reponer los nutrientes perdidos, nutrir el organismo y lo permite sanar. La buena noticia es que la espinaca y el kale o col rizada, son el ejemplo perfecto de un aporte completo en todos los nutrientes importantes. Se destacan por su contenido en: vitamina C, vitamina B2, vitamina B6, vitamina E, vitamina A, vitamina K manganeso, folato, magnesio, cobre, calcio y potasio. Se relacionan con grandes cualidades para potenciar la digestión, controlar los niveles de glucosa, son bajos en calorías y saciantes. Una gran recomendación es integrarlos como ingrediente importante en jugos, batidos, en ensaladas, sopas y guisados.

4. Huevos

Los huevos son uno de los alimentos más nutritivos y fundamentales el la dieta, son una de las mejores fuentes de proteínas completas y de alto valor biológico. Son generosos y muy versátiles, se pueden mezclar con todo tipo de vegetales y el resultado es una comida muy rica y completa. De manera especial un buen consumo de proteínas resulta fundamental en todo ayuno bien realizado, esto se debe a que son necesarias para prevenir la pérdida de masa muscular, fortalecen los huesos, mejoran el rendimiento físico y mental, y son perfectos para matar el hambre y perder peso.

5. Nueces y semillas de chía

La familia de los frutos secos y las semillas, son dos grupos de alimentos muy nutritivos que se relacionan con grandes bondades terapéuticas. Sin embargo para romper el ayuno y reponer esos nutrientes llaman de manera especial la atención la composición de las nueces y las semillas de chía, esto se debe a su capacidad de restaurar el equilibrio en nutrientes. Ambos ingredientes tienen la peculiaridad de ser gran fuente de proteínas de origen vegetal, fibra y grasas saludables, en concreto de ácidos grasos Omega 3 y se asocian con una inigualable riqueza en minerales. Son alimentos saciantes, de bajo índice glucémico y que aportan extraordinarios niveles de energía.