¿Quieres tener tu cheque de estímulo este año? Te decimos dónde registrarte antes del 15 de octubre

Aún hay millones de personas que no se han registrado para recibir su cheque de estímulo

Las personas con bajos ingresos, sin ingresos y sin hogar, son elegibles para recibir cheques de estímulo, de acuerdo con Forbes.

Por eso, si deseas recibir un cheque de estímulo para fines de este año, debes registrarte antes del 15 de octubre. Recuerda que cuanto antes te registres, más rápido te podría llegar el dinero.

El IRS pidió que las personas que normalmente no presentan impuestos –incluidas las que tienen bajos ingresos, que no tienen ingresos y que no tienen hogar– que se registren lo antes posible usando la herramienta que tienen su sitio, llamada Non-Filers.

El IRS creó esta herramienta para que las personas puedan obtener un cheque de estímulo incluso si normalmente no están obligadas a declarar impuestos.

Si te registras antes del 15 de octubre, recibirás un cheque de estímulo antes de fin de año. Toma en cuenta que, cuanto antes te registres, podrás recibir más pronto un apoyo de hasta $1,200 dólares para individuos o $2,400 dólares para parejas casadas.

Desde marzo de 2020, el IRS ha distribuido cheques de estímulo en todo el país a individuos y familias, pero todavía hay millones de personas que son elegibles para recibir el cheque, pero aún no se han registrado para recibirlo.

