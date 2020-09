Alerta por escasez de personal electoral: piden a los jóvenes postularse; habrá pago

Nueva York

Tradicionalmente quienes laboran en los centros de sufragio son personas mayores

A dos meses exactos de las presidenciales del 3 de noviembre y con varios centros abriendo días antes para evitar congestionamientos, podría presentarse una escasez en el personal electoral en Nueva York y otros puntos del país.

Por ello se está pidiendo a los jóvenes tomar ese rol, que además de contribuir con el país, conlleva un pago. En algunos estados, la edad mínima es 16 años. En Nueva York, es 17.

Para evitar una sobrecarga en el voto por correo en los días previos y en el presencial el 3 de noviembre, en NYC ya se han anunciado dos grandes locales que permitirán sufragar desde el 24 de octubre: Madison Square Garden en Manhattan y Barclays Center en Brooklyn.

En éste último, sede del equipo NBA Brooklyn Nets, se está animando a sus empleados a que sean trabajadores electorales, ofreciendo días libres pagados a aquellos que se ofrezcan como voluntarios para ello. Otras empresas y organizaciones están usando la misma estrategia.

Durante las últimas elecciones nacionales, en noviembre de 2018, se confirmó la tendencia de que la mayoría de los trabajadores electorales tenían 60 años o más.

Este año, debido a la pandemia de COVID-19, el reclutamiento en ese grupo de edad tradicional ha sido un desafío, ya que son los más vulnerables a desarrollar complicaciones médicas graves por el virus.

“No quiero que sientan que tienen que ponerse en peligro por nosotros”, comentó Zach Mazerov, en referencia a los trabajadores electorales tradicionales. “Depende de nosotros, los más jóvenes, intervenir y decir que vamos a ayudar”, dijo a Pix11, alentando a más jóvenes a inscribirse.

“Power the Polls” es una iniciativa para reclutar trabajadores electorales, que esta semana se puso como meta inscribir a más de 250 mil voluntarios.

“No tener suficientes trabajadores electorales equivale a no tener suficientes lugares de votación, equivale a filas más largas, lo que significa que las personas que no pueden permitirse esperar quedan privadas de sus derechos”, explicó Erika Soto Lamb, fundadora de “Power the Polls” y vicepresidenta de estrategia de impacto social en las estaciones Comedy Central y MTV.

Las pautas de seguridad, incluido el suministro de equipos antivirus (PPE) a los trabajadores, se harán cumplir en los sitios comiciales de todo el país.

En Nueva York luce fundamental no sobrecargar la opción del sufragio en ausencia, luego de los múltiples problemas que se presentaron en las primarias del 23 de junio, cuando miles de boletas fueron descalificadas y tomó días el anuncio de los resultados. Ello podría agravarse ahora, pues en las presidenciales suelen votar más personas.

Ese bochorno local fue usado por el mandatario Donald Trump para sustentar su caso contra la votación por correo en las venideras presidenciales.

Más información sobre opciones para trabajar en centros electorales está disponible aquí.