¿Belinda es una diva? Los Ángeles Azules revelan cómo fue trabajar con ella

Entretenimiento

La rubia tiene fama de "especial"

Elías “El Doc” Mejía, vocalista del grupo Los Ángeles Azules, recuerda su experiencia al haber trabajado con Belinda en el tema “Amor a Primera Vista”, ante los rumores de que la cantante puede ser un poco especial.

“Belinda me llama y me dice: “¡Hola Doc!” y yo “¿qué pasó?, ¿quién me habla?”, me contesta “Belinda, yo quiero hacer una canción contigo”.

“Belinda para conmigo y con el grupo estuvo bien, es una persona tranquila, pero muchos dicen que no es tan tranquila, que es especial, pero con Los Ángeles Azules nos tratamos bien”.

Los Ángeles Azules estrenan su álbum “De Buenos Aires para el Mundo” en el que se incluyen varias participaciones de cantantes argentinos como Vicentico, Lali y Américo, entre otros.

Este lanzamiento ocurre luego de que los hermanos Mejía Avante se convirtieran en la primera agrupación mexicana en rebasar los mil millones de reproducciones en YouTube con el video “Nunca es Suficiente”, en colaboración con Natalia Lafourcade.

“Llegar a estos número siendo un grupo de cumbia y mexicano, bueno… ¡me siento orgulloso!”, dice Elías.

El cantante explica que decidieron alejarse de la música por un tiempo tras el fallecimiento de su madre, Martha Avante, en marzo pasado.

“Mi mami falleció. Tuvimos un tiempo bien complicado, no teníamos cabeza para nada, no queríamos saber de música, no queríamos saber de nada y nos tomó unos meses para ir saliendo de este dolor”.

Elías tuvo una fuerte caída, pero ya se encuentra en rehabilitación para poder volver a tocar.

“Tengo un mes apenas que me estoy recuperando del hombro, porque me desgarré todo el hombro completo, y pues estoy en terapia ahorita. No puedo hacer muchas cosas, no puedo tocar”.

Sigue leyendo