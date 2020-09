Convocan a votar para enjuiciar a expresidentes de México

Los Ángeles

El llamado es para todos los mexicanos que radican en Los Ángeles

Muchos aún no lo saben, pero este domingo 6 de septiembre, los mexicanos que radican en Los Ángeles podrán votar para que el próximo año se realice un referéndum que determine si se lleva a juicio a los ex presidentes de México, y si se les encuentra culpables de corrupción, se irían a la cárcel y se recuperaría lo que robaron.

“Lo único que necesitan es dar su nombre, firma e identificarse con su credencial de elector mexicana o su licencia de conducir de California”, dijo Juan José Gutiérrez, consejero nacional del partido MORENA y el presidente de este partido en Los Ángeles quien junto con personas apartidistas participan en la recaudación de firmas.

Precisó que decenas de voluntarios de origen mexicano que viven en Los Ángeles se han unido a la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para juntar firmas como condición previa para hacer un referéndum el próximo año en el que se decidirá si se enjuicia a los ex mandatarios mexicanos.

“Vamos a estar desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la Placita Olvera listos para recibir las firmas”.

Pero también otro grupo se instalará con una mesa fuera del Consulado de México en Los Ángeles con la meta de obtener firmas.

“Las personas que por alguna razón no puedan asistir a dar su firma para llevar a juicio a los ex presidentes mexicanos, pueden llamar al 213-746-6264 para hacerlo posteriormente”, señaló el líder Morenista.

Son cientos de voluntarios los que participan en este proceso de votación este domingo en las ciudades de Los Ángeles, San Francisco, Dallas, Chicago, Washington, Nueva York, Nueva Jersey y Phoenix.

“No tengo la menor idea de cuántas firmas podamos conseguir, pero ojalá podamos obtener entre 4,000 y 5,000”, expuso Juan José.

En el caso de Morena, tienen cinco comités locales, en Paramount, Los Ángeles, Compton, Pasadena y San Fernando que colaboran en este esfuerzo, pero hay muchos voluntarios que no pertenecen a partido alguno.

“Este ejercicio va a permitir saber si el pueblo de México ha madurado y demanda que se enjuicie a expresidentes corruptos para que se les castigue como se merecen. Es importante que los mexicanos de acá nos hagamos presentes y digamos qué queremos”.

Las firmas se entregarán al Instituto Nacional Electoral (INE) para que lleve a cabo un plebiscito con la pregunta: ¿estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?.

Los carteles de promoción a la consulta de este domingo 6 de septiembre en Los Ángeles, traen las imágenes de los últimos expresidentes de México, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Carlos Salinas y hasta Ernesto Zedillo.

La consulta ciudadana la propuso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ante la presión de los mexicanos para que no se pase por alto la corrupción y los abusos cometidos durante las administraciones de los expresidentes. Sin embargo, el presidente mexicano ha dicho que no está a favor de la venganza, y que deja el asunto en manos de la gente para que ellos decidan.

No están enterados

Fedra Sánchez, líder de la Casa Guerrero en California, dijo que no estaba enterada de la consulta, pero le encantará participar. “Yo estoy a favor de que los enjuicien. No soy Morenista, pero si López Obradorista. Me encanta la mayoría de lo que hace el presidente Andrés Manuel, aunque no siempre estoy de acuerdo en todo”.

José Ángel Barajas, líder de la Fraternidad Sinaloense en California, dijo que los problemas comenzaron para México desde el expresidente Luis Echevarría, y a partir de este sexenio se debe juzgar a quienes le siguieron.

“Es hora que desenmascaren a tanto presidente corrupto. Qué bueno que llegó Andrés Manuel a la presidencia. No creo que haya acabado con tanta corrupción. Todavía la hay, pero no a la escala que veíamos antes”.

El plazo para recaudar firmas vence el 15 de septiembre, y la meta es conseguir 1.8 millones.