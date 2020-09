Reportan 3 heridos en tiroteo en Santa Ana, aún no han capturado al pistolero

Tres hombres resultaron heridos por disparos en un edificio de apartamentos de lujo el miércoles por la tarde en Santa Ana, en el condado de Orange, informó la policía.

El tirador no ha sido capturado.

La policía de Santa Ana respondió a 9 MacArthur Place por el reporte de un tiroteo con múltiples víctimas alrededor de las 3:15 p.m.

Santa Ana PD is working a shooting scene at 9 MacArthur place which is a high rise apartment complex. Police say at least 2 people are wounded in unknown condition. Also unknown if suspect is in custody @CBSLA @KCBSKCALDesk pic.twitter.com/rBgg3Y8FyN

— Chris Ercoli (@CErcoliCBS2KCAL) September 2, 2020