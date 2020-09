Tekashi dice ser una inspiración para muchos niños, y además habla de sus vídeos sexuales con una menor

Entretenimiento

Sobre su condena por distribuir vídeos sexuales de una menor dice: "Volviendo a esa niña de 13 años, yo tenía 18 en ese momento. ¿Eso me convierte en alguien como Jeffrey Epstein, que era un hombre de 40?"

A estas alturas de su carrera, Tekashi 69 ya ostenta el dudoso honor de ser una de las figuras más polémicas de la industria discográfica actual. El pasado mes de abril, por ejemplo, fue puesto en libertad tras llegar a un acuerdo con la fiscalía para testificar contra sus antiguos compañeros de la banda Nine Trey Bloods y evitar así una sentencia de hasta 47 años de cárcel.

En octubre de 2015 también se declaró culpable de un delito por grabar y distribuir vídeos en los que aparecía simulando actos sexuales con una menor de 13 años, que él siempre ha sostenido que creía que era mayor de edad.

En su primera entrevista tras abandonar la cárcel y concluir el período de arresto domiciliario, Tekashi ha hablado con el diario The New York Times sobre su pasado delictivo para asegurar que ha pagado con creces por sus errores.

“Ninguna celebridad devuelve tanto a la comunidad como Daniel Hernandez”, ha afirmado, usando su nombre real para referirse a sí mismo.

“Soy una verdadera inspiración para todos esos niños; no sólo con el dinero, también con mi ejemplo. Solía limpiar mesas, lavar platos, entregar comida, doce horas al día durante tres años. Soy como tú, pero me convertí en algo más. Volviendo a esa niña de 13 años, yo tenía 18 en ese momento. ¿Eso me convierte en alguien como Jeffrey Epstein, que era un hombre de 40?“.

El músico también ha querido dejar claro que cuando las autoridades le arrestaron y le explicaron cuál era la edad real de la chica se sintió destrozado: “Fue como si toda mi vida se viniera abajo”, ha confesado.

Sin embargo, Tekashi también quiere recordar a todo el mundo que él se declaró culpable y aceptó las consecuencias de sus actos, por lo que no comprende por qué se le juzga con más dureza que a otras celebridades.

“Tupac Shakur fue condenado por violación”, ha señalado en referencia al caso de 1994 en el que la leyenda del rap fue condenado por una violación en primer grado. “¿Tupac Shakur es venerado u odiado? Todo el mundo le quiere. ¿Cuál es la diferencia entre Tupac Shakur y yo? A mí nunca me han acusado de violación… nunca“.

