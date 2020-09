“Trump no es un rey: no puede quitar fondos a Nueva York”: gobernador y alcalde reaccionan furiosos

“Trump ha buscado activamente castigar a Nueva York desde el primer día. Dejó que el COVID emboscara a Nueva York. Se niega a proporcionar fondos que los estados y las ciudades DEBEN recibir para recuperarse. No es un rey. No puede “desfinanciar” NYC. Es un truco ilegal”.

Así resumió anoche en Twitter el gobernador Andrew Cuomo sus críticas al anuncio del mandatario Donald Trump de negar dólares federales a varias ciudades, incluida Nueva York, porque han sido escenario de grandes protestas contra la brutalidad policial a raíz de la muerte de George Floyd el 25 de mayo en Minneapolis.

Las otras urbes citadas fueron Seattle, Portland y su hogar, la capital Washington D.C., todas bajo gobiernos Demócratas.

Ayer, el mandatario Republicano ordenó al fiscal general, William Barr, que publique en el plazo de dos semanas una lista de “jurisdicciones anarquistas” que han “permitido que persista la violencia y la destrucción de la propiedad, y que se han negado a tomar medidas razonables para contrarrestar esas actividades criminales”.

Fiel a sus constantes peleas con el mandatario, el alcalde de NYC, Bill de Blasio, reaccionó anoche en la misma tónica de Cuomo: “Mientras (Trump) pasó este año escondiéndose del COVID-19, la ciudad de Nueva York lideró la lucha. Ahora estamos tratando de recuperarnos y él nos está haciendo amenazas políticas inconstitucionales. Señor presidente, lo veremos en la corte. Te hemos ganado allí antes y lo haremos de nuevo”.

Cuomo agregó que Trump debería en cambio trabajar reduciendo las mil muertes diarias por COVID-19. “¿Quieres hacer algo sobre la seguridad pública?”, preguntó retóricamente durante una conferencia de prensa, anoche. “Intenta hacer tu trabajo. Mil personas bajo su liderazgo federal están muriendo actualmente por día a causa de COVID”, citó Newsday.

El gobernador agregó que el mandatario es “la causa del COVID en Nueva York” y dijo que la respuesta nacional, encabezada por el presidente, no logró evitar el avance de la enfermedad en Estados Unidos.

Cuomo ya ha advertido desde hace semanas que Nueva York se verá obligada a tomar “acciones muy dramáticas” si el estado no recibe $30 mil millones de dólares del gobierno federal.

En una querella similar usando el mismo término, en abril Trump afirmó: “Sí, me declaró rey”, al responder a las críticas de Cuomo sobre sus planes de reabrir la economía antes de controlar la pandemia. Desde entonces, ambos han tenido dos reuniones relativamente cordiales, mientras el gobernador ha rechazado el envío de fuerzas federales para frenar el repunte del crimen en el verano, en medio de saqueos, protestas, éxodo poblacional, reformas en la seguridad pública y tensiones entre la comunidad y la policía.

En el ínterin, la violencia en Nueva York y otras ciudades ha sido citada reiteradamente por Trump en su campaña por la reelección, en un intento de vincular la gestión de esos alcaldes Demócratas con un eventual gobierno de Joe Biden.

While @realDonaldTrump spent this year hiding from COVID-19, New York City led the fight back.

Now we’re trying to recover and he’s making unconstitutional, political threats against us.

Mr. President, we’ll see you in court. We’ve beaten you there before and we’ll do it again.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) September 3, 2020