Trump amenaza a alcalde “comunista y tonto” de Nueva York por no controlar la violencia e indigencia

El mandatario Donald Trump retomó su amenaza de enviar fuerzas federales a intervenir en la ciudad de Nueva York tras el aumento de tiroteos, que dejaron al menos siete personas muertas y más de 50 heridas los últimos días.

“Ley y orden. Si @NYCMayor no puede hacerlo, ¡lo haremos!”, el presidente escribió la noche del domingo en Twitter, citando 49 baleados en 72 en NYC.

Luego, ayer nuevamente Trump atacó al alcalde Bill de Blasio, con quien mantiene una relación tensa de insultos mutuos. Lo llamó un “comunista” y “tonto”, afirmando que ha transformado Nueva York en una ciudad sin ley, sin hogar y con delitos violentos.

“Es socialista, comunista, tal vez sea un tonto”, dijo el presidente en una entrevista en Fox & Friends. “Se deshizo de algunos de los policías más talentosos que hay en el mundo. Y eso incluye buscar cosas muy malas más allá de Nueva York”, citó New York Post.

Trump volvió a señalar el aumento en la violencia con armas de fuego en la ciudad más poblada del país, por décadas llamada “la capital del mundo”.

“Mire los tiroteos”, continuó Trump. “Cuando me fui de Nueva York hace cuatro años, pude ver las semillas de esto porque él ha sido un mal hombre, pero Nueva York era buena, estaba bien. Todo sucedió recientemente, todo vino junto”.

De Blasio asumió la alcaldía en enero de 2014 y fue reelecto en noviembre de 2017 en medio de una alta abstención y un alto rechazo a Trump en NYC.

El mandatario también destacó el regreso de los pordioseros y los campamentos de personas sin hogar como señales de que la ciudad se ha ido deteriorando, mientras elogió a su abogado personal, el ex alcalde de NYC Rudy Giuliani.

Ya en julio, Trump sugirió enviar oficiales federales a ciudades como NYC, en medio de protestas y un aumento de la violencia criminal, pero el gobernador Andrew Cuomo dijo que no era necesario porque él tenía la situación bajo control.

