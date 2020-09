VIDEO: Jugador del Tampico festeja gol haciendo reto viral de Tik Tok

La Liga de Expansión en México apenas lleva tres jornadas y ya nos ha dejado varias situaciones curiosas que han llamado la atención de la afición, ahora fue el turno del Tampico Madero que dio de qué hablar tras su partido ante Venados que terminó con un empate 1-1.

La “Jaiba Brava” comenzó ganando el encuentro celebrado en el Estadio Tamaulipas al minuto 17 cuando Diego De Buen remató en el área, pero lo que causó sorpresa fue su festejo, pues corrió por detrás de la portería y junto a su compañero Daniel Lajud realizaron la popular coreografía de la canción “Blinding Lights” de The Weeknd.

De inmediato, la celebración comenzó a circular por las redes sociales, pues este se convirtió en uno de los retos más famosos de Tik Tok durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus y lo han replicado millones de personas en todo el mundo, incluso el propio jugador compartió su video ya con la exitosa canción de fondo.

Residents from Hall & Prior Aged Care have hopped onto the Tik Tok dance challenge craze! Dancing to “Blinding Lights” by the Weekend, these residents show us how to get moving and grooving during quarantine!

Check them out! 💃💃#happiness #wellbeing #agedcare pic.twitter.com/c8ggxpYoO7

— HelloCare (@HelloCareAU) May 4, 2020