Votar dos veces: Trump explica que lo que dijo a los votantes no era lo que quería decir

WASHINGTON – El presidente Donald Trump intentó este jueves matizar unas polémicas declaraciones en las que había pedido a los vecinos de Carolina del Norte que pusieran a prueba la seguridad del sistema electoral y votaran dos veces en las elecciones de noviembre, una por correo y otra en persona.

Esas declaraciones forman parte de la ofensiva de Trump contra el voto por correo, que muchos estados están ampliando debido a la pandemia de coronavirus y que el mandatario considera que puede favorecer el fraude, a pesar de que numerosos estudios demuestran que eso es extremadamente improbable.

Hoy Trump aseguró en Twitter que, en realidad, sus declaraciones de este miércoles buscaban instar a los votantes a verificar que su voto ha sido contado.

“PARA ASEGURARTE DE QUE TU VOTO CUENTA, FIRMA Y ENVÍA tu papeleta TAN PRONTO como sea posible. El día de las elecciones o en las votaciones por anticipado ve a tu centro electoral para ver si tu voto ha sido contado o no. Si ha sido contado no podrás votar y entonces el sistema de voto por correo habrá funcionado correctamente”, dijo Trump.

“Si no ha sido contado -añadió-, VOTA (que es el derecho de cualquier ciudadano)”.

….after you Vote, which it should not, that Ballot will not be used or counted in that your vote has already been cast & tabulated. YOU ARE NOW ASSURED THAT YOUR PRECIOUS VOTE HAS BEEN COUNTED, it hasn’t been “lost, thrown out, or in any way destroyed”. GOD BLESS AMERICA!!!

