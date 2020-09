Arrestan a maestro en NJ porque niño de 4 años consumió marihuana

Avi Mandel, un maestro de secundaria de Nueva Jersey, fue arrestado por supuestamente darle marihuana a un niño de 4 años, lo suficiente como para que tuviera que ser llevado a un hospital, porque estaba letárgico y no lograba mantenerse en pie.

El menor fue trasladado al Centro Médico de la Universidad de Hackensack el martes, reportaron las autoridades hoy. Las pruebas médicas indicaron que su cuerpo tenía tetrahidrocannabinol (THC), el principal compuesto psicoactivo del cannabis.

Mandel (30) fue arrestado más tarde ese mismo día por cargos de poner en peligro a un menor y posesión de marihuana, parafernalia y narcóticos.

La policía de Teaneck (condado Bergen) determinó que el niño estaba bajo la custodia de Mandel cuando consumió la sustancia. Su relación con el niño no estaba clara de inmediato, detalló NBC News.

A high school teacher from Teaneck was arrested after doctors found THC in the system of a 4-year-old child brought to the hospital, authorities said. #dailyvoice #teaneck #childendangerment #SVU https://t.co/B1vjCmXqvW

— DV Bergen County (@DVBergen) September 4, 2020