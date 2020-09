“Están esclavizando a Messi”: La polémica declaración de Suzy Cortez tras la decisión de Leo

View this post on Instagram

Respeito a decisão de Messi, mas enquanto @jmbartomeu for presidente não vestirei a camisa do @fcbarcelona! Sou culé, mas é um crime que o Barça está fazendo, praticamente escravizando Messi. #BartomeuOUT 🚫 BREVEMENTE IREI ATÉ A CIDADE DE BARCELONA FAZER UM PROTESTO CONTRA O MAU-CARÁTER QUE HOJE É PRESIDENTE DO BARCELONA.