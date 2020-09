IRS culmina hoy envío de cheques de estímulo; ¿qué debe hacer ahora si aún no recibe el suyo?

Dinero

Hay al menos siete alternativas a su disposición

Este 4 de septiembre, el Servicio de Rentas Internas (IRS) se supone que culmine con la distribución de los cheques de estímulo en papel en virtud de la ley CARES aprobada en marzo pasado en el Congreso federal.

El calendario de envíos contenido en un memo de la agencia que circula en medios nacionales desde abril pasado así lo dispone.

Hoy, la agencia debe estar enviando los llamados “Pagos de Impacto Económico” a los contribuyentes con ingresos anuales de entre $190,001 y $198,000 dólares.

Sin embargo, la agenda disponible es preliminar, por lo que cualquier alteración posterior en el proceso pudo haber sido realizada sin notificación oficial.

El proceso de repartición del IRS en coordinación el Departamento del Tesoro inició a mediados del mes de abril con los depósito directos de dinero a al menos 120 millones de estadounidenses de un total de 159 millones.

“En los pasados dos meses, más de 159 millones de estadounidenses han recibido pagos de impacto económico por un total de $267 mil millones de dólares. De los pagos, 120 millones se enviaron a estadounidenses mediante depósito directo, 35 millones por cheque y 4 millones de pagos se realizaron en forma de tarjeta de débito prepagada. Esto incluye pagos enviados a personas que usualmente no tiene que presentar impuestos, pero reciben beneficios de jubilación, sobreviviente o discapacidad bajo varios programas administrados por la Administración del Seguro Social, así como el Departamento de Asuntos de Veteranos y la Junta de Retiro Ferroviario e incluyen aquellos que generalmente no tienen que presentar una declaración de impuestos”, informó la oficina mediante un comunicado a principios de junio.

En una audiencia en julio pasado del Comité de Medios y Formas de la Cámara de Representantes en la que participó el secretario del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin, trascendió que, para ese mes, unos 1.5 millones de pagos adicionales fueron enviados.

La contabilidad arroja que a las autoridades adeudan pagos a al menos 10 millones de beneficiarios.

Durante los pasados meses, ambas agencias han reconocido las fallas en el proceso y han tratado de enmendar algunos de los inconvenientes y errores programáticos que han evitado que los acreedores reciban el dinero que les corresponde.

La pregunta que surge ahora es: ¿qué deben hacer las personas que no han recibido el pago cuando en teoría el IRS se supone que ya lo hubieran recibido?

Lo anterior tiene varias respuestas que trataremos de resumir en los próximos subtemas.

Uno de los posibles escenarios y el menos complicado es que usted tenga, simplemente, que esperar a que el IRS se ponga al día en unos pagos que, en principio, no debieron haber sido aguantados.

Pagos embargados por error por deuda de pensión alimenticia

Esto aplica, por ejemplo, a los casos de cónyuges que presentaron declaraciones de impuestos de manera conjunta, y, uno de ellos, tenía una deuda por manutención.

La semana pasada, el IRS informó que estaría procesando unos 50,000 pagos retenidos a contribuyentes por un error relacionado con esa obligación de pago.

Lo que ocurrió en estos casos es que la agencia, en lugar de usar los fondos del deudor de manutención para cumplir con la obligación, embargaron también el dinero del otro cónyuge.

Los potenciales recipientes no tienen que hacer ningún trámite adicional para que su porción de dinero les llegue en septiembre, según indicó la agencia en un comunicado; independientemente si llenó o no el Formulario 8379, Asignación de cónyuge perjudicado, junto con su declaración de impuestos federal del 2019 o 2018.

Los afectados pueden verificar el estado de su pago mediante la herramienta “Obtener mi pago (Get My Payment)”, disponible también en IRS.gov.

Dinero en la forma de tarjeta de débito

Un problema que requiere la acción inmediata de los beneficiarios está relacionado con los pagos en la forma de tarjeta de débito.

En mayo, las autoridades federales enviaron unos 4 millones de tarjetas con el cheque de estímulo.

A finales de agosto, trascendió que el IRS mandó notificaciones a unos 800,000 estadounidenses que pudieron haber tirado a la basura la correspondencia creyendo que era correo basura debido a la presentación genérica del material.

Si usted cree que forma parte de ese grupo deberá pedir un reemplazo del dinero en plástico.

Aquí le damos indicaciones de cómo realizar el procedimiento.

Pagos atrasados por dependientes

En el caso de personas que se supone que el IRS le acreditara pagos por dependientes de $500 y no lo han recibido, les corresponde ingresar sus datos mediante la herramienta en línea “Non-Filers: Enter Payment Info Here”.

Este procedimiento aplica a personas con hijos calificados que reciben beneficios de jubilación, sobreviviente o discapacidad del Seguro Social (SSDI), Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), beneficios de Jubilación Ferroviaria y beneficios de Compensación y Pensión de Asuntos de Veteranos (C&P) que no presentaron una declaración de impuestos en 2018 o 2019.

Los potenciales beneficiarios del pago extra tienen hasta el 30 de septiembre para someter la información.

Los solicitantes pueden usar “Get My Payment” (Obtener mi pago) para rastrear el estatus del pago.

Los que usaron la herramienta “Non-filers” antes del 17 de mayo

En el caso de los beneficiarios que no han recibido el pago por dependientes que les toca a pesar de haber usado dicha herramienta antes del 17 de mayo, también deberán esperar.

El 5 de agosto, el IRS empezó a depositar los créditos atrasados a los beneficiarios que tienen cuentas bancarias. Dos días después, el 7 de agosto, se inició el proceso de envío de cheques por correo postal.

Estas personas no tienen que hacer ningún trámite adicional para recibir el dinero. Lo que sí pueden hacer es verificar el estatus del pago atrasado, también, mediante la herramienta “Get My Payment” (Obtener mi pago).

Pagos a estadounidenses de bajos recursos que no tienen que declarar impuestos

La mayoría de los pagos no procesados a esta fecha por el IRS corresponde a personas de bajos recursos o que están desempleados y no están generando ingresos, por lo que no tienen que declarar impuestos.

Al igual que en los casos anteriores, el IRS ha emplazado a este grupo a llenar el formulario “Non-filers” para someter su información a la agencia de modo que se puede procesar el pago.

La oficina enumeró los siguientes grupos como los que tienen hasta el 15 de octubre para hacer uso de la herramienta mediante el sitio web de la agencia:

1. Si sus ingresos son menores de $12,200 dólares anuales

2. Si está casado (a), y usted y su cónyuge presentaron declaraciones conjuntas por ingresos de $24,000 o menos

3. Si usted no está generando ingresos en estos momentos

4. Si usted no tiene la obligación de presentar declaraciones de impuestos federales por cualquier otra razón

Aviso 1444

En casos de pagos que se cree fueron robados o perdidos, el contribuyente tiene la opción de hacer lo que se conoce como “seguimiento de pago”.

Para iniciar dicho proceso, la persona debe tener consigo el Aviso 1444 que confirma que el pago ya fue enviado por el IRS. La carta se supone que llegue por correo aproximadamente dos semanas después de la emisión del pago.

Para corroborar el envío del pago de estímulo puede, igualmente, verificar “Get My Payment”,

En caso de confirmación de que el pago fue procesado por la agencia, pero usted no lo recibió, deberá completar; entonces podrá llenar el Formulario 3911 (SP), Declaración del Contribuyente Sobre el Reembolso (PDF); aquí le decimos cómo.

Completado el proceso, el IRS le enviará un cheque de reemplazo.

Lo menos deseado

Si ninguno de estos escenario le aplica, muy probablemente, usted deberá reclamar el pago de estímulo al presentar su declaración de impuestos el próximo año.

Aquí puede leer sobre otras circunstancias en las que los contribuyentes deberán esperar hasta el 2021 para solicitar los fondos.