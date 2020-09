Lo más amable que verás hoy: La nota que dejó un constructor para el niño de la casa donde trabajó

Los niños son curiosos por naturaleza, y lo son particularmente cuando están ante actividades que les interesan. Es por eso que el pequeño Harry no dudó en acercarse al trabajador que llegó a su casa, en Reino Unido, y preguntarle muchas cosas, además de ayudarle en pequeñas tareas.

Fue tan significativa la conexión entre el hombre y el pequeño durante esos días que trabajó en el patio, que el constructor dejó una carta para el niño de la casa y puede que sea lo más amable que verás hoy.

El texto, compartido por la madre de Harry en Twitter, ha provocado muchas reacciones en la red social y muchos elogios para el atento constructor. Se titula “Paquete de pago” y es una lista que incluye las labores que Harry realizó al lado del trabajador, así como su justa paga.

“Por pasar ladrillos.

“Pasar adoquines pequeños.

“Señalar el trabajo de ladrillos.

“Mezclar cemento.

“Cargar piedras.

“Tomar fotografías de pájaros negros y arañas.

“Decir ‘por qué’ más veces de las que he escuchado a nadie decir por qué.

“Y por ser un pequeño grandullón.

“Menos impuestos y seguro nacional: 10 libras“.

Steph Heathcote, la mamá del pequeño, compartió una foto de la nota describiéndola como “un ejemplo de amabilidad”.

We have just had our patio done and my 6yo has loved going out and helping the builder, so it made his day to receive this. What an example of kindness 😊 pic.twitter.com/Wq39TU4uwL

— Steph Kemp (@steph_heathcote) July 27, 2020