Video captó balacera fatal a un joven caminando en el Alto Manhattan

Cámaras de seguridad grabaron el crudo momento en el que dos hombres se aproximaron en una moto y uno de ellos disparó fatalmente a un joven, la noche del miércoles en el Alto Manhattan.

La víctima de 26 años fue baleada varias veces a quemarropa alrededor de las 11:05 p.m. en West 175 Street y Saint Nicholas Avenue, Washington Heights, dijeron los policías.

Fue uno de los tres hombres asesinados por armas de fuego en la ciudad en menos de tres horas esa noche.

El video muestra a la víctima caminando tranquilamente por la acera antes de apoyarse en un hidrante, mientras sus atacantes se aproximan desde atrás en una motocicleta.

Una vez que los sospechosos se detienen al lado de la víctima, él los mira antes de que el pasajero de la moto le dispare muy de cerca.

La policía dijo que la víctima no identificada recibió balazos en el brazo, el pecho y el hombro. Fue llevado en ambulancia a NYC Health & Hospitals / Harlem, donde murió.

Los sospechosos seguían prófugos hasta el jueves por la noche, informó New York Post al compartir el video.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

