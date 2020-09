Incendio gigante fuera de control cerca de Fresno: mucha gente quedó atrapada

California

El incendio Creek creció rápido a 36,000 acres y bloqueó rutas de escape a miles de visitantes en cuerpos de agua en la Sierra Nevada

Un incendio forestal en el área de Fresno, en el centro de California, se expandió rápidamente la tarde del sábado en medio de una ola de calor extremo en todo el estado.

El incendio Creek, en las faldas de la Sierra Nevada, fue reportado con una extensión de 36,000 acres (unas 14,500 hectáreas) a las 4 pm del sábado. Diversos reportes indicaron que miles de personas se quedaron atrapadas en zonas acuáticas recreativas.

Algunos videos en redes sociales mostraron un panorama aterrador para esos visitantes.

BREAKING: 300-500 people trapped at the Mammoth Pool Reservoir in #Madera, #California, as the #CreekFire blocks only way out. pic.twitter.com/RMpnapWio9 — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) September 6, 2020

Los Angeles Times reportó que un vocero dijo que el incendio bloqueó rutas de escape y que había gente atrapada en Mammoth Pool Reservoir, un cuerpo de agua localizado en la Sierra Nevada.

Um, wow, we just got this update just now from @Sierra_NF, acreage at 36,000 now. Terrifying. #CreekFire pic.twitter.com/fprOvJQOOs — Dennis Valera (@dennisreports) September 6, 2020

Serious situation developing in foothills of Fresno County near #Oakhurst. #CreekFire has exploded in size & intensity at a time when 1000s of visitors have crowded area. Massive pyrocumulus cloud indicative of extreme fire behavior, & #pyrotornado may have occurred.#CAwx #CAfire pic.twitter.com/O3lJUt3Xx1 — Daniel Swain (@Weather_West) September 5, 2020

Diversos videos publicados en redes sociales mostraron una densa nube de humo provocada por el siniestro. Se ordenó la evacuación de las comunidades de Huntington Lake, Camp Sierra y Big Creek, según la Oficina del Sheriff del Condado Fresno.

Here’s what the #CreekFire looks like from Shaver Lake. Fire broke out last night, and has grown to 2,000+ acres. @ABC30 pic.twitter.com/Jl0mwjd9sZ — Brian Johnson (@BrianABC30) September 5, 2020

También hubo reportes de posible formación de un tornado de fuego.

Otro video acelerado muestra el posible inicio del incendio cerca del Lago Shaver desde la tarde-noche del viernes.

This looks like the start of the #creekfire near Shaver Lake from one of the cameras. What an accelerated start. Gonna be a bad day up there. Watch this video of the start. pic.twitter.com/LTIRysqsNp — Ken Carter (@eocKen1) September 5, 2020

Noticia en desarrollo.

