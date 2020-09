“Me duele bastante su partida”: Cristian Castro habla sobre lo mucho que extraña a su padre, “El Loco” Valdés

Entretenimiento

A pesar de no haber crecido como padre e hijo, el cantante asegura que ambos lograron una gran conexión

Cristian Castro afirma que siempre trató de estar cerca de su papá, Manuel “El Loco” Valdés, y que le ha dolido mucho la partida del comediante mexicano, quien falleció el pasado 28 de agosto después de una larga batalla contra el cáncer.

“Hicimos una amistad, una relación bonita, de papá e hijo que eran amigos. Yo quise estar cerca lo más posible, fui lo más cariñoso que pude”.

“Obviamente, me duele bastante su partida. Es una persona que vivió a plenitud y me encanta cómo vivió, con excesos, con excesos de amor”.

El hijo de Verónica Castro anuncia su primer concierto vía streaming que se transmitirá desde Los Ángeles, California, el próximo 19 de septiembre.

“Hace mucho no doy shows y ya quiero dar uno. Ya me siento con muchísimas ansias de poderles entregar nuevamente, de interpretarles canciones, volver a sentirme yo cantante, sentir que estoy conectando con mucha gente”.

Y ante la interrogante de cómo enamorará a su público en esta presentación, el cantante bromeó con su falta de habilidad para enamorar y hasta mencionó sus tres divorcios.

“Si pudiera enamorar a alguien yo creo que no me hubiera divorciado, no me hubiera divorciado tres veces”.

“Yo creo que no sé enamorar. Yo lo que sé es tratar de transmitir una canción, eso lo que quiero, quiero transmitirles”.