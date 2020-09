Potente ola de calor alimenta aún más peligrosos incendios en California

California

Nuevos incendios se sumaron el sábado a los más de 20 grandes fuegos que hay en California, poniendo en peligro a comunidades cercanas

Una intensa ola de calor asó grandes franjas de California el sábado, rompiendo numerosos récords, causó que miles de personas perdieran energía y alimentó varios incendios forestales que amenazaban a comunidades desde Yucaipa hasta las estribaciones de la Sierra.

Los meteorólogos habían pronosticado altas temperaturas históricas y tenían razón.

Docenas de comunidades establecieron récords para el día, y algunas parecieron registrar máximos históricos, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Se espera que las temperaturas suban aún más en algunos lugares el domingo, alcanzando los 119 grados en Woodland Hills, 114 en Pasadena y 110 en Simi Valley, según los pronósticos.

En peligro por incendios

El calor, combinado con condiciones completamente secas, ayudó a que varios incendios enormes estallaran fuera de control el sábado, y los bomberos luchan por controlarlos y las autoridades han ordenado evacuaciones en varias comunidades.

Several new fire in California today. The #CreekFire in Fresno County. #ValleyFire in San Diego County. #ElDoradoFire in San Bernardino County. Lots of smoke seen on satellite. pic.twitter.com/fnHu0ZgbvK — Drew Tuma (@DrewTumaABC7) September 6, 2020

El incendio Creek creció rápido a 36,000 acres, cerca de Fresno, y bloqueó rutas de escape de numerosas comunidades de montaña, según el reporte de Inciweb.

El rápido incendio atrapó a las personas cerca del embalse de Mammoth Pool. El Sheriff del condado de Madera informó que hay aproximadamente 150 personas en el lugar con 10 lesionados reportados. Todos están a salvo en este momento.

Las autoridades están coordinando el rescate de estas personas por vía aérea y terrestre. El punto de reunificación se anunciará cuando se establezca.

Approx 150 sheltering-in-place at #mammothpool with 10 injuries reported. All are safe at this time. @Cal_OES is coordinating air and ground crew rescue. Reunification point will be announced when it is established. Please avoid area. #fire #CreekFire #newsrelease pic.twitter.com/T0okNaShEJ — Madera Co. Sheriff (@MaderaSheriff) September 6, 2020

El incendio también amenaza una serie de estructuras y líneas eléctricas, reportó Los Angeles Times.

Another angle of this monster fire from earlier today. pic.twitter.com/481ZXqdGw8 — Cal OES (@Cal_OES) September 6, 2020

Cerca de Yucaipa, el incendio El Dorado quemó más de 1,500 acres rápidamente y forzó evacuaciones en numerosas comunidades montañosas en el condado de San Bernardino, reportó Inciweb.

Footage captures the El Dorado fire rapidly spreading east of San Bernardino, California, sending thick plumes of smoke into the sky. https://t.co/FNI7RWJMMI pic.twitter.com/PgFj3mglUp — ABC News (@ABC) September 6, 2020

Llamado el incendio de El Dorado, el incendio comenzó alrededor de las 10:30 a.m. en la cuadra 37000 de Oak Glen Road, y obligó a la evacuación de Oak Glen, Forest Falls, Mountain Home Village y partes del este de Yucaipa.

El incendio también cerró parte del desierto de San Gorgonio, según los funcionarios del Bosque Nacional de San Bernardino.

En el condado de San Diego, el incendio Valley de 1,500 acres en el área rural del valle de Japatul amenazó a los hogares y forzó a evacuaciones. Está contenido al 5%, reportó Inciweb.

#ValleyFire [update] The fire is now 1,500 acres. An evacuation order remains in effect for the community of Carve Acre. @ClevelandNF pic.twitter.com/qI9sZPp3Db — CAL FIRE/SAN DIEGO COUNTY FIRE (@CALFIRESANDIEGO) September 6, 2020

Los nuevos incendios se produjeron mientras 12,400 bomberos continúan combatiendo 22 grandes incendios en California, que en conjunto han quemado más de 1.5 millones de acres desde que fueron provocados por una serie de rayos secos el mes pasado.

El clima no ayudará

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una advertencia de bandera roja, que indica condiciones climáticas críticas de incendios, para los valles y montañas del sur de California que estará vigente a partir de las 6 p.m. del domingo hasta las 10 p.m. del lunes, dijo Sweet.

Red Flag Warning in effect for LA/Ventura County mountains 6 pm Sun-10 pm Mon. Gusty north winds (especially near I-5 corridor) with low humidities and very hot temps Rapid fire spread+extreme fire behavior could threaten life/property. Photo by Stephen Coleman. #LAWeather #cawx pic.twitter.com/dSGS58o72s — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) September 5, 2020

En el condado de Santa Bárbara, una advertencia de bandera roja está vigente para las montañas y la costa sur a partir de las 6 p.m. del sábado hasta las 10 p.m. del lunes debido al calor, la baja humedad y los fuertes vientos “al atardecer”, dijeron los meteorólogos.

El pronóstico llevó al gobernador Gavin Newsom a emitir una proclamación de emergencia destinada a apuntalar la capacidad energética de California y evitar el tipo de cortes de energía y apagones continuos que dejaron a decenas de miles de residentes en la oscuridad durante la última gran ola de calor.

El Operador del Sistema Independiente de California, que administra la red eléctrica en la mayor parte del estado, ha emitido una alerta flexible en todo el estado, en la que pide a los residentes que reduzcan voluntariamente su consumo de electricidad de 3 a 9 p.m. desde el sábado hasta el lunes.