Yuliett Torres viste sus curvas con lencería en mostaza y con seducción baja su tanguita ante la cámara

Entretenimiento

La sexy modelo ha dejado un fuerte mensaje con esta sexy imagen que ha hecho arder Instagram

Yuliett Torres es una modelo de origen mexicano que se ha ganado a pulso las comparaciones con Kim Kardashian. Su belleza y sus curvas la convertido en una de las celebridades más deseadas de las redes sociales, en donde explota su vena erótica.

A través de su cuenta oficial de Instagram Torres alteró la paz de sus fans al aparecer con un conjunto de lencería en mostaza, pero a su conjunto le añadió una posa de lo más atrevida ya que seductoramente baja su tanguita ante la cámara.

Pero la imagen lleva también un poderoso mensaje con ella, ya que en ésta defiende su cuerpo y las marcas que pueda tener en este: “Muchas veces me dicen que mi abdomen se ve raro! Y si por más que lo trabajo mi piel está suelta y no me da vergüenza SOY MAMÁ“.

Previo a esta publicación Torres ya había dado de qué hablar al mostrar cómo se relaja llevando un par de entallados leggings, ultra reveladores mientras descansa en su habitación.