Bárbara Islas confiesa que sufrió acoso de un importante actor de Televisa

Entretenimiento

La conductora de Cuéntamelo Ya decidió no denunciar por miedo a lo que el actor tomara represalias

La actriz y conductora Bárbara Islas reveló haber sufrido acoso por parte de un actor de Televisa con una larga trayectoria.

Durante una charla con Karla Díaz y Yordi Rosado para el canal de YouTube ‘Pinky Promise’, la intérprete manifestó que un hombre, con el que compartió cámaras para una telenovela, pero del que omitió su identidad, le hizo fuertes proposiciones sexuales y no recibió apoyo de otros compañeros.

“Estaba un poco cruzado de varias cosas, alcohol y droga y así. Yo estaba con una persona. Se nos acercó y nos dijo las peores vulgaridades que a mí me han dicho en mi vida“, confesó la ex integrante de emisiones como “Ni contigo ni sin ti”.

“Nos empezó a decir al chavo y a mí, que estábamos juntos, así como: ‘Oye, traje a puta. Agárratela tú y yo me cojo a Bárbara’. Te juro que todos nos quedamos así. Dije: No es cierto que está pasando. Me decía: ‘Desde que te vi yo te quiero coger. ¿Nos vamos?’“, relató.

De acuerdo con Islas, esta persona le dio un beso y le provocó una herida ante la mirada de otros actores y actrices, quienes después le recriminaron no poner límites.

La intérprete consideró denunciar al actor, quien está casado y tiene hijos, incluso lo dialogó con otras personas, pero le pidieron analizar las consecuencias.

“Me dijeron: ‘Nada más ten mucho cuidado, acuérdate que la gente se te va a ir encima. Estás en un programa matutino, familiar. Esta persona va a decir misa, va a decir que tú fuiste, que te le encimas’. Como que había tanto panorama, que dije: No sé, me daba miedo lo que él pudiera hacer. Porque también tiene un historial medio violento“, explicó.

Tras la confesión, Bárbara pidió que no se justifiquen estos actos de acoso.