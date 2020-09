Fallece a los 81 años Lou Brock, leyenda de los Cardenales de San Luis

Este domingo se dio a conocer el sensible fallecimiento del ex pelotero Lou Brock, jugador histórico de los Cardenales de San Luis y quien tiene el récord de más bases robadas en la Liga Nacional con la espectacular cantidad de 938 en sus 19 años de carrera.

El ex beisbolista tenía 81 años y murió por la tarde del domingo a causa de diversas afecciones médicas contra las que luchaba desde hace algunos años, así lo dio a conocer el periódico St. Louis Post-DIspatch.

Lou Brock es considerado como uno de los mejores jugadores en la historia de los Cardenales, fue pieza clave para ganar la Serie Mundial de 1964 y 1967, gracias a sus hits y bases robadas.

Brock fue seis veces jugador del All-Star Team, ganador de la Serie Mundial en dos ocasiones, conectó más de 3,000 hits en su carrera y fue elegido para el Salón de la Fama de la MLB. Todo esto lo convierte en una leyenda no solo del equipo de San Luis, sino del béisbol profesional. MLB Network lamentó su muerte y recordó su trayectoria con un emotivo video.

MLB Network is saddened by the passing of Lou Brock.

A look back at the life and career of the Hall of Famer and Cardinals legend. pic.twitter.com/3YwPPV380B

— MLB Network (@MLBNetwork) September 6, 2020