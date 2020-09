Pareja arrestada en el NYC Ferry por no usar mascarillas denuncia discriminación por ser blancos

Una pareja fue arrestada en el ferry de la ciudad de Nueva York por negarse a usar mascarillas.

El hecho ocurrió la noche del sábado y fue documentado en vido por varios testigos. El capitán de la embarcación les pidió que desembarcara, pero los residentes de Bay Ridge no quisieron hacerlo.

Más noticias de Nueva York

La situación llevó a la intervención agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Otros pasajeros pidieron a gritos a la paraje que se retiraran para que el ferry siguiera adelante. El suceso tuvo luchar en la estación de Brooklyn Bridge Park del ferry.

They’ve been handcuffed and removed from the boat. pic.twitter.com/jD9eO0cCnR

— Jake Offenhartz (@jangelooff) September 6, 2020