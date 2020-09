Mason Greenwood y Phil Foden son expulsados de la selección de Inglaterra por meter mujeres a su hotel

Deportes

Los juveniles de Inglaterra se perderán el partido contra Dinamarca de este martes

Este fin de semana, el escándalo llegó hasta la selección de fútbol de Inglaterra, cuando Gareth Southgate, entrenador del combinado inglés, dio a conocer la expulsión de Mason Greenwood y Phil Foden del equipo por meter mujeres a su hotel de concentración.

Tras su victoria del sábado pasado ante Islandia, Greenwood y Foden quisieron celebrar invitando a dos mujeres a su habitación, hecho que se descubrió gracias a algunas publicaciones de las mujeres en redes sociales y en especial a un video en el que una de ellas le pregunta a los futbolistas cuál es el plan y cómo las meterán al hotel.

Phil Foden and Mason Greenwood have been sent home over a breach of England Covid guidelines #MUFC pic.twitter.com/1fEjRs9h47 — United Zone (@ManUnitedZone_) September 7, 2020

-Chica: “¿Cuál es el plan?”

-Jugador:“ ¿Cuál es el plan? Depende de lo que quieras”

-Chica: “Podemos ir al hotel, pero no sé cómo nos vas a meter”

-Jugador: “¿Qué? ¿Para qué vienes al hotel?

-Jugador 2: “¿Qué tienes en mente?”

-Chica: “Sí, ¿Qué tienes en mente, bro?” Risas

-Jugador 1: “¿Tienes una amiga?”…

Poco después de esta llamada, la chica subió una historia en la que está dentro de la habitación de hotel con los dos jóvenes ingleses.

Footage of Mason Greenwood and Phil Foden in the hotel in Iceland. pic.twitter.com/AamTEissem — CrypticTrey.🖌️ (@Marti9al) September 7, 2020

De acuerdo al entrenador, la expulsión de los jugadores de la concentración de la Selección Inglesa no se debe al hecho de haber metido dos mujeres a su hotel, sino porque al hacerlo violaron los protocolos de seguridad por el coronavirus y se convirtieron en un riesgo para el resto de los jugadores.

“Desafortunadamente, esta mañana me avisaron que dos muchachos han roto las pautas del coronavirus en términos de nuestra burbuja de seguridad, por lo que tuvimos que decidir muy rápidamente que no podían tener ninguna interacción con el equipo y no podían viajar al entrenamiento”, explicó Southgate.