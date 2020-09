Trump afirma que vacuna contra coronavirus estará lista en octubre; Biden dice que se la pondría

El presidente Donald Trump afirma el equipo especial que trabaja para producir la vacuna contra el coronavirus la tendrá lista en octubre, mientras que el vicepresidente Joe Biden afirmó que se inyectaría contra COVID-19, aunque eso “le costara las elecciones”.

“Hemos hecho un trabajo increíble y con una velocidad que nadie ha visto antes”, afirmó el republicano durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. “Esto podría haber tomado dos o tres años. En cambio se hará en un período de tiempo muy corto. Incluso podría tenerlo durante el mes de octubre”.

Volvió a afirmar que el equipo ‘Operation Warp Speed’ trabaja en el proyecto y pronto habrá resultados, aunque la semana pasada el codirector de esa iniciativa, Moncef Slaoui, dijo a NPR que esa posibilidad existe, pero es “muy, muy baja”.

“Existe una probabilidad muy, muy baja de que las pruebas que se están llevando a cabo mientras hablamos puedan leerse antes de finales de octubre”, dijo Slaoui. “Y, por lo tanto, podría haber, si se cumplen todas las demás condiciones requeridas para una autorización de uso de emergencia… Creo que es muy poco probable, pero no imposible. Y por lo tanto, es lo correcto, estar preparado por si acaso”.

