VIDEO: Mujer graba a su acosador en el Metro de la CDMX

Noticias

Lo denunció en las redes sociales y las autoridades del servicio público de transporte le respondió

MÉXICO – Una mujer denunció en sus redes sociales al hombre que la estuvo acosando mientras viajaba en el metro de la Ciudad de México.

Se trata de la usuaria identificada como Carlota con el perfil @miescenafinal, quien publicó en su cuenta de Twitter una serie de videos del momento en que se sintió acosada por un sujeto mientras viajaba en uno de los vagones “exclusivo” para mujeres y para menores de 12 años.

Sin embargo, ese día en que Carlota viabaja en el vagón, había un sujeto, que no conforme con no respetar el espacio para las mujeres, comenzó a hacerse tocamientos ante la usuaria, quien no dudó en grabarlo para exhibirlo posteriormente en las redes sociales.

“Acabo de grabar cómo me acosaron e intimidaron en el vagón exclusivo de la línea 6. Yo sé que denunciar esto va a ser aun más violento para mí, pero el Metro no hace nada”, denunció la usuaria del transporte público en su cuenta de Twitter.

En uno de los videos, se ve al sujeto tocarse sus genitales en al menos dos ocasiones.

El hombre deja de tocarse sus genitales cuando la mujer le dice que lo está grabando y que lo va a denunciar, por lo que el sujeto se hizo el disimulado, incluso de puso de espaldas para bajarse en la siguiente estación.

La mujer que ya se sentía demasiado intimidada y acosada lo grabo hasta que el sujeto bajó del vagón.

lo grabé hasta que bajo y muestro como estoy en el último vagón. pic.twitter.com/nIVPYVxt9c — Carlota (@miescenafinal) September 5, 2020

Tras la denuncia de la mujer, las autoridades del Metro aseguraron que la vigilancia se reforzó en la Línea 6 del Metro, donde sucedieron los hechos.