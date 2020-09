Caótico pasadía de “Labor Day” en playa de New Jersey: menor apuñala a dos hombres por una mujer

La celebración de “Labor Day” en una playa de Point Pleasant Beach, New Jersey, se volvió caótico este lunes por un apuñalamiento que involucró a un menor de 17 años.

El joven, residente en Newark, fue arrestado y enfrenta dos cargos de intento de asesinato en relación con el ataque.

El reporte de NBC New York este martes indica que Alex Galdamez, de 22, y William Mazariegogo, de 18, ambos de West Haverstraw, New York, tuvieron que ser trasladados de emergencia al hospital por las heridas recibidas.

El alguacil del condado Ocean, Mike Mastronardy, dijo al medio que una de las víctimas fue herida en el pecho y otra en la mano.

Impressive rapid response by life guards, police and staff to stabbing at Point pleasant beach today. @news12nj pic.twitter.com/HAydnwgfN5

— Michael Reavis (@michaelreavis) September 7, 2020