Terminan las vacaciones y es tiempo de volver a clases en medio del COVID-19: Guía informativa

Nueva York

Con el inicio del nuevo año escolar a tan solo días y la preocupación de padres a flor de piel, la Ciudad da un parte de tranquilidad y asegura estar preparada

El fin de las vacaciones para 1.1 millón de estudiantes que forman parte del sistema de educación pública de la ciudad de Nueva York está a la vuelta de la esquina, pero para maestros y personal escolar, este martes 8 de septiembre marca el inicio de labores. Y según el último parte de la Administración De Blasio, están listos para comenzar uno de los retos más grandes que han enfrentado las más de 1,700 escuelas de la Gran Manzana en muchos años: iniciar las clases en medio de la pandemia del COVID-19, que ha dejado hasta el momento más de 19,000 muertes y 231,290 contagios en Nueva York.

Aunque padres de familia como el colombiano Juan Hernández, confiesan abiertamente que tienen el corazón entre el pecho y la garganta, por el temor de que sus hijos se contagien en las escuelas y se conviertan en foco de transmisión del COVID-19 para adultos con los que conviven, la Ciudad insiste en que “todo estará bien”.

La fecha de inicio de clases presenciales y virtuales oficial será el 21 de septiembre, en vez del 10, pero el Departamento de Educación de la Ciudad (DOE) asegura que desde hacer ya varios días ya han estado trabajando a mil por horas para que los planteles, los maestros y el personal de los centros educativos estén listos para comenzar el nuevo año escolar con “seguridad” y “exito”.

Así lo afirma el canciller de Educación Richard Carranza, quien además de advertir que habrá protocolos muy estrictos de seguridad y distanciamiento social en los planteles, al igual que material gratuito de protección como mascarillas y gel antibacterial, también se ha invertido mucho en las plataformas digitales. La meta, según dice, es que sin importar si un estudiante opta por clases en persona, virtuales o híbridas, tenga acceso a educación de calidad.

Carranza mencionó que una de las inquietudes más recurrentes de los padres ha sido el tema de la ventilación de los salones y sobre ello dijo: “Nuestro compromiso es simple: si una habitación no tiene la ventilación adecuada, no será utilizada por estudiantes ni el personal. Estamos evaluando y realizando mantenimiento en edificios para maximizar la ventilación con aire exterior en la mayor medida posible”.

Alcalde se mantiene firme con su plan

El alcalde Bill de Blasio, a quienes algunos padres y maestros e incluso líderes políticos tachan de “terco” por insistir en la reapertura de las escuelas, reiteró que todos los estamentos estarán vigilando a diario el comportamiento del COVID-19 y recordó que si el nivel de contagios en la ciudad sube al 3%, se cerrarán las escuelas.

“Los estudiantes van a recibir apoyo todos los días. Cualquiera que sea la elección que haga un padre para su hijo”, dijo el mandatario, quien ha fundamentado su decisión en la voz de los padres que mayormente han comunicado al DOE su deseo de que los niños vuelvan a la escuela en persona.

“Queremos que los estudiantes tengan tanta experiencia en persona como sea posible (…) pero la seguridad será lo primero y cada escuela tendrá sus propios planes, basados en las directrices generales”.

Asimismo, el gobernador Andrew Cuomo, anunció que todos los distritos escolares deberán presentar diariamente informes minuciosos sobre el comportamiento del COVID-19 en los centros educativos, que estarán disponibles en internet a partir del 9 de septiembre, para que padres, estudiantes y maestros tengan los datos de primera mano sobre cifras de contagios en las escuelas.

“Muchos de los distritos escolares tienen protocolos de pruebas que serán implementados como parte de sus planes”, dijo el Gobernador. “Es comprensible que los padres y los maestros estén preocupados por la reapertura de las escuelas. El Departamento de Salud del Estado establecerá una tabla de datos para maestros y padres, para que sepan exactamente lo que está sucediendo en sus escuelas. Espero que esto les dé a los maestros y padres algo de confianza de que los planes se están implementando y si hay un caso positivo, ellos lo sabrán y el DOH lo sabrá y se podrá responder rápidamente”.

Padres con sentimientos encontrados

Y reconociendo tener un poco de temor, pero a la vez emocionada de saber que su niño retomará sus clases presenciales, la madre mexicana Laura Pérez dijo estar cruzando los dedos para que nada malo pase.

“Nadie sabe si el virus va a aumentar o no, y me preocupa, pero prefiero que mi hijo vaya y estudie, porque no es lo mismo por una computadora. Así ellos no aprenden igual, se aburren y se estresan”, comentó la madre del pequeño de 7 años, quien está en primer grado en una escuela de Queens. “Lo único que espero es que haya buena comunicación y que si algo pasa, quiera Dios que no, cierren de inmediato las escuelas, pero tengo fe de que todo va a salir bien”.

Contraria a esa posición se encuentran varios maestros y padres que incluso se han manifestado frente a las residencias del alcalde De Blasio y el canciller Carranza, pidiendo que no se reabran los centros educativos en persona, hasta que haya plenas garantías de que la seguridad de profesores, personal y estudiantes no corre riesgo.

“De Blasio ha sido sordo con este tema. No hay planes reales de preparación en todas las escuelas. A mi me asusta ir y sé que a muchos padres también porque yo a estas alturas ni tengo una clase asignada porque mis niños no se han registrado”, dijo una docente que prefirió no revelar su nombre.

Aquí presentamos una guía del regreso a las escuelas para resolver algunas de las interrogantes que tienen muchos padres.

Fechas clave de la reapertura:

8 de septiembre: reabren oficialmente las escuelas para que el personal escolar acuda a los planteles.

10 de septiembre: los maestros comenzarán en los salones de clase a preparar su proceso de enseñanza basado en nuevos protocolos del COVID-19.

16 de septiembre: se inicia el proceso de orientación instruccional online para que todos los estudiantes se reconecten con sus escuelas, conozcan los protocolos nuevos de salud y seguridad y verifiquen la conectividad técnica con sus maestros y personal de orientación.

16 al 18 de septiembre: se tomará como un período de transición para resolver adecuaciones y asegurarse que todos los estudiantes tengan todo para estar conectados a las clases.

21 de septiembre: es la fecha en que todos los estudiantes que optaron por clases presenciales o híbridas asistirán a las escuelas.

¿Qué pasará exactamente el día 21?

Todas las escuelas comenzarán la enseñanza y el aprendizaje de día completo.

Los estudiantes en aprendizaje mixto (combinación de presencial y remoto) comenzarán a reportarse a los centros educativos, dependiendo del horario presencial que le hayan asignado.

Los estudiantes en aprendizaje 100% remoto comenzarán el aprendizaje de día completo en sus dispositivos.

Clases presenciales y virtuales en cifras:

63% de los padres de familia han optado por enviar a sus niños a clases presenciales.

700,000 o casi esa cifra de estudiantes se espera acudan a las escuelas en persona.

260,000 alumnos han optado por tomar clases virtuales.

15% del personal docente ha aplicado por exepciones médicas relacionadas con el COVID-19.

Programa de clases en espacios abiertos y calles aledañas

4 de septiembre terminó el plazo para que directores presentaran plan de adecuación de espacios al aire libre para clases y solicitud de calles para uso escolar.

27 vecindarios más golpeados por efectos del COVID-19 tendrán prioridad en este programa.

Las calles aprobadas serán anunciadas antes del regreso a clases.

Las calles usadas para clases al aire libre deberán ser tranquilas y no comerciales, de una sola vía y si es de dos vías, no puede tener más de un carril de tráfico. Asimismo, no pueden ser rutas de autobuses o carros de la MTA, ni utilizadas por una estación de Policía ni Bomberos, ni una calle de estacionamiento ni de hospital.

Parámetros para mantener abiertas las escuelas:

3% debe ser el nivel máximo de contagios de COVID-19 en NYC para que puedan seguir abiertas.

5% es el porcentaje máximo de contagios permitido para no cerrar escuelas dado por el Estado.

Las autoridades escolares y de salud estarán revisando diariamente las cifras del COVID-19.

Todos los niños tendrán opciones de clases presenciales, online y combinadas y en cualquier momento pueden hacer el cambio inmediato a clases virtuales exclusivamente.

Se exigirá estricto distanciamiento social y el uso obligatorio de máscaras faciales.

Habrá planes de limpieza en cada escuela durante el día y labores de desinfección en las noches.

Si se halla un caso positivo de COVID-19 en un salón de clases, la clase se cerrará por completo y todos los niños y maestros de esa aula deberán permanecer en cuarentena.

Si hay más de dos casos de COVID-19 en toda la escuela, se cerrará el centro educativo y las clases serán solo remotas.

Habrá plan aleatorio de pruebas del COVID-19, punto criticado por muchos maestros que exigen un plan más fuerte y específico.

Si un maestro o un niño se siente enfermo, se le exigirá quedarse en casa y se contactará con un sitio de pruebas del COVID-19.

Si un estudiante empieza a tener síntomas en la escuela se enviará de inmediato a casa.

Los casos positivos de COVID-19 deberán ser reportados por padres, estudiantes o miembros de la escuela.

Ante los casos positivos se desarrollará una investigación con el NYC Test y la agencia de rastreo de casos teniendo acercamiento y pruebas con las personas que hayan compartido con quienes den positivo.

Sitios online para consultar lo que está pasando en las escuelas:

El Estado habilitará a partir del miércoles 9 de septiembre esta página, donde se podrá saber a ciencia cierta cuántos casos positivos de COVID-19 se han detectado en las escuelas de NY: https://forward.ny.gov/dashboard-covid-19-data-schools

En este enlace puede regístrarse ahora para una sesión de información para familias y estudiantes: https://learndoe.org/face/

Si usted desea que sus hijos tengan aprendizaje totalmente remoto en el otoño, llene este formulario y envíelo, a través de este link: https://www.nycenet.edu/surveys/Guardian

Si su hijo está en una escuela charter, el proceso de cambio de tipo de clases deberá hacerlo directamente con cada institución.

Si desea conocer más sobre el tipo de lecciones disponibles y el proceso para tomar uno u otro, si aún no lo ha hecho, puede visitar esta página: https://www.nycenet.edu/surveys/learningpreference

Si tiene problemas para cceder a la página, puede solicitar ayuda en la línea 311

Para solicitar información inmediata y oportuna sobre la manera como la escuela de su hijo está operando e incluso ser informado sobre casos de COVID-19, puede registrarse en la cuenta NYCSA, en este enlace: https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/nyc-schools-account. La escuela lo mantendrá informado por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto, cualquiera sea su preferencia.

Además puede acceder a las calificaciones de su hijo, puntajes de exámenes, horarios e información de transporte en español.

¿Cómo serán los procesos de enseñanza de los estudiantes con los maestros?

El DOE asegura que ya sea que su hijo esté participando en el aprendizaje combinado o aprendiendo 100 por ciento de forma remota, recibirá instrucción al interactuar en vivo con sus maestros y al completar de forma independiente las tareas y proyectos durante el día y la semana escolar

Sin importar el tipo de clase que los estudiantes elijan, deberán cumplir horarios regulares 5 días a la semana

Los estudiantes que participan en el aprendizaje a distancia serán, en su mayor parte, instruidos por profesores de su comunidad escolar.

Los maestros brindarán instrucción en vivo todos los días para estudiantes completamente remotos, así como para aquellos estudiantes que participan en el modelo de aprendizaje combinado, quienes tendrán diferentes maestros para cada tipo de enseñanza

Los maestros tendrán tiempo dedicado todos los días escolares para interactuar con los estudiantes y las familias a través de videoconferencia o teléfono.

Los maestros, gracias a un acuerdo con el sindicato de profesores, tendrán 30 minutos diarios al inicio de la clase para preparar estrategias

Compromisos del Departamento de Educación (DOE) en materia de salud

Se proporcionarán equipos de protección personal (PPE) y artículos de limpieza a todas las escuelas, y el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (DOE) tendrá un suministro de 30 días disponible en todo momento, con una línea directa para que los directores llamen para reabastecimiento inmediato

Habrá una enfermera de tiempo completo en cada edificio de las escuelas públicas

Los estudiantes o el personal no usarán ningún edificio o salón escolar que tenga ventilación inadecuada

Los estudiantes y el personal practicarán el distanciamiento físico en todos los edificios escolares

Los estudiantes permanecerán en grupos durante la mayor parte del día posible

Los estudiantes y el personal usarán tapabocas para la cara durante el día escolar. Si no los tienen, se los proporcionarán gratis

Habrá gel desinfectante de manos en cada salón

Los sitios de pruebas administrados por la ciudad darán prioridad a las pruebas COVID gratuitas y los resultados acelerados para el personal escolar.

Las pruebas gratuitas también están disponibles para todos los estudiantes, familias y neoyorquinos en toda la ciudad

Las escuelas de NYC en cifras y equipos suministrados

1.1 millón de estudiantes se estima estudian en las escuelas públicas de la ciudad

1,700 escuelas públicas existen en toda la Gran Manzana

100,000 estudiantes son desamparados, es decir cerca del 10%.

85% de los estudiantes sin hogar son latinos y negro

320,00 iPads habilitados con servicio de internet ha entregado el DOE para el regreso a clases.

15,000 equipos han sido entregados a estudiantes en refugios.

20,000 iPads adicionales se entregarán en los próximos días a estudiantes en albergues.

Lo que el COVID-19 ha dejado en NYC en cifras

231,290 neoyorquinos han sido reportados con contagios

57,220 neoyorquinos han sido hospitalizados por el brote

19,073 personas ha muerto por la pandemia

4,643 casos adicionales de fallecimientos se han tomado como muertes probables

1% o menos ha sido el porcentaje de nuevos casos positivo diarios tras pruebas del COVID-19

Dónde pedir ayuda sobre cualquier duda, reclamo o denuncia