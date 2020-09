Asesinan a tiros a Danny Gonzalez, promesa del boxeo y alumno de Floyd Mayweather

Este martes, se dio a conocer la noticia del lamentable fallecimiento de Danny Gonzalez, boxeador de 22 años considerado una promesa del pugilismo y quien era pupilo de Floyd Mayweather.

De acuerdo a informes de TMZ, Gonzalez se encontraba caminando con dos personas más por las calles de Moreno Valley, California, el lunes por la noche, cuando alrededor de las 9 pm alguien se acercó al boxeador y le disparó.

Elementos del Departamento del Sheriff del condado de Riverside llegaron a la escena pero no pudieron hacer nada por Gonzalez, quien fue declarado muerto ahí mismo. Por otra parte, sus acompañantes fueron trasladados a un hospital cercano pero no tuvieron heridas de gravedad.

Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, lamentó la muerte del joven boxeador, mientras que Floyd Mayweather escribió que nunca lo olvidará.

We are very sad to report the tragic death of boxer and top prospect, Danny González.

We send our deepest condolences and prayers to the Gonzalez family at this hard time.

May Danny rest in eternal peace🙏🙏🙏 pic.twitter.com/tu1bvQ5vTQ

— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) September 8, 2020