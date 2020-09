La decisión de Giannis: ¿Dónde jugará el mejor jugador de la NBA la próxima temporada?

Giannis Antetokounmpo es el jugador más dominante de la NBA, de eso no hay duda por el momento; su presencia física impresionante y su calidad técnica que mejora día con día lo convierten en el enemigo a vencer cada noche, cada temporada, cada playoffs… en los que ha decepcionado dos años consecutivos.

Es cierto, no todo es culpa de Giannis, pero los Milwaukee Bucks perdieron de forma humillante ante el Miami Heat en las semifinales de conferencia y echaron por la borda una campaña regular de domino total en el Este de la NBA, en gran parte, gracias a los brutales números y aportación de Antetokounmpo, quien seguramente será nombrado como el Jugador Más Valioso de la Liga

Giannis tiene contrato hasta 2021 y quedaría como el agente libre más cotizado de los últimos tiempos, luce difícil que llegue al punto de serlo, pero en la NBA en estos tiempos, cualquier cosa puede pasar.

“Anteto”, para sus amigos ahora tiene enfrente una decisión difícil, probablemente la más importante hasta ahora en su carrera y que puede definir su futuro como profesional:

La primera de ellas y también la más romántica es que se comprometa con los Bucks en el corto plazo y renueve su contrato para intentar conseguir el ansiado campeonato del diminuto mercado que tiene en Milwaukee.

Un trueque de jugadores antes del próximo juego de estrellas (febrero 2021) luce como el panorama más real en el futuro de la rutilante estrella que podría llegar a un equipo con mayor popularidad y entonces sí explotar como la más grande estrella de la actualidad en la NBA a nivel mundial.

Estas son algunas de las opciones más probables para el futuro del increíble jugador griego:

Miami Heat

El equipo de Florida, le ha echado el ojo al “Greek Freak” desde hace un par de temporadas y parece tener lo necesario para albergarlo: espacio salarial en la nómina y varios jugadores que podrían intercambiar con Milwaukee.

Golden State Warriors

Sí, aunque suene utópico, el equipo de San Francisco podría estar tentando a Antetokounmpo para reunirse con Curry, Green y Klay Thompson para revivir la dinastía.

New York Knicks

El equipo con más valor en la NBA también es el más perdedor en los último 20 años, le urge una figura de las proporciones de Giannis para iniciar una reconstrucción.

Giannis, cut the loyalty bull shit and go to a winning team that can build a championship around you. You’re wasting your talents in that poorly run organization in Milwaukee . Come home, Greek Freak

New York is waiting. @Giannis_An34 pic.twitter.com/axFILq7KR0

— ₣Ʀλ₦ƙ 🌒💫 (bubble rockets fan) (@mattiswashed) September 9, 2020