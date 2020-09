“No puede ni correr, tío”: Se filtra video del entrenamiento de Luis Suárez y recibe duras críticas

El jugador uruguayo Luis Suárez regresó a los entrenamientos con el Barcelona y se volvió viral, ya que se filtró un video en el que aparece corriendo con el balón y no lo hace de forma fluida, por lo que recibió críticas de diversos aficionados.

En el clip, el charrúa, quien podría cambiar de camiseta en los próximos días, se ve fuera de forma y conduce el balón con un poco de trabajo. “No puede correr, tío. No puede correr”, mencionó el aficionado que lo compartió.

Estas imágenes desataron una ola de críticas para el artillero. Algunos alentaron su salida del equipo y otros se burlaron de la situación.

“Madre mía, estas imágenes deberían ser preocupantes para los culés“, dijo uno.

“Está más lento que yo, que tengo la cintura de Luca Toni”, mencionó otro.

Uno más le pidió que se despidiera del club.

querido Luis Suárez, te agradezco todo lo que has hecho por este club, fuiste de los mejores delanteros de la historia por no decir el mejor con permiso de Samuel Eto’o pero no puedes correr ni coordinar las dos piernas o sea q cojones me estás contando colega, despídete https://t.co/VI1VtBeZut

— Larry (@micabesona667) September 8, 2020