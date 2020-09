Alerta de Fichaje: Luis Suárez y la Juventus llegaron a un acuerdo y ahora hará dupla con Cristiano Ronaldo

Según informa la BBC, Luis Suárez y la Juventus de Turín llegaron a un acuerdo que se hará oficial en cuanto el delantero uruguayo tenga el pase de libertad otorgado por el Barcelona, quien ya le ha comunicado que no entra en planes.

Por un momento, la contratación de Suárez parecía verse afectada por la decisión de Leo Messi de irse o quedarse en el Barcelona, pero según el medio inglés, su contratación con la Vecchia Signora es un hecho.

Luis Suarez has agreed to join Juventus, according to @GuillemBalague

Read more

👉 https://t.co/bUCTVnssMz pic.twitter.com/jdh9JSVSXg

— BBC Sport (@BBCSport) September 4, 2020