¡Bienvenidos al invierno en septiembre!, estados como Idaho, Utah, Colorado, Montana y Wyoming reportan tormenta de nieve

El inusual frente de frío que impacta varias zonas de las Montañas Rocosas bajó las temperaturas de los 90 °F a los 60 °F y hasta los 30 °F en menos de 24 horas, reportaron medios nacionales.

La oleada de aire frío proveniente de Canadá además ha deja acumulaciones de nieve y sin servicio de electricidad a decenas de miles de residentes en estados como Idaho, Utah, Colorado, Montana y Wyoming.

La montaña rusa climática en la parte occidental del país obligó el cierre de parte de la ruta escénica por Glacier National Park, en Montana.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha registrado, desde el 1872, un récord de seis días en los que las temperaturas bajaron a los 60 °F y más en Denver, en Colorado. Sin embargo, las mediciones fueron en invierno. Las bajas esta semana en la ciudad se reportaron luego de los 101 °F el sábado, lo que se considera uno de los días más calientes en septiembre. Del lunes al martes, en Denver, las temperaturas bajaron de 93 °F a 32 °F, mucho antes de que usualmente se vean estos cambios.

En Utah, donde las temperaturas bajaron a los 40 °F, la furia de los vientos que alcanzó las 100 mph atravesaron Salt Lake City, tumbaron árboles, lo que a su vez obligó la cancelación del primer día de clases virtual.

One of the earliest snowstorms on record will blanket the Front Range of the Rockies with wet, heavy #snow just days after triple-digit record heat.

Seis pulgadas de nieve (15 centrímetros) y hasta más se esperan para el norte y centro de las Rocosas, con entre 1 y 2 pies (30 a 60 centímetros) en los picos más altos, de acuerdo con los pronósticos del NWS.

La entidad ha emitido avisos de tormenta invernal y advertencias meteorológicas para el sur de Montana hasta el sur de Colorado. Avisos de clima congelante también han sido extendidos para partes de Montana, Idaho, Colorado, Nebraska, North Dakota and Minnesota

Los pronósticos apuntan que el frío y la nieve podrían ayudar a mitigar los fuegos en Colorado y Montana que han obligado a residentes a evacuar sus hogares.

Welcome to…. WINTER?!?

Check out this video of #snow falling in Denver this morning! Colorado is just one of a few states out west seeing flakes fall, despite the fact that it's only SEPTEMBER! I'll have more on what made this happen on News 2 at 11!@WKRN #SnowInSeptember pic.twitter.com/dfSbw4tyA7

— Kristina Shalhoup (@kshalhoupwx) September 8, 2020