Óscar de la Hoya se maneja con diplomacia ante demanda de Canelo; dijo que su malestar es con DAZN

Ante la demanda interpuesta esta semana en Los Ángeles por Saúl “Canelo” Álvarez alegando incumplimiento de contrato, la promotora Golden Boy Promotions aseguró mediante un portavoz que el problema del multicampeón mexicano es con DAZN, la empresa de transmisiones con la que el peleador firmó un contrato récord hace cerca de dos años.

“El coraje de Canelo es contra DAZN. Ellos son los que se niegan a honrar el contrato al no aprobar a los oponentes pendientes que les hemos presentado y al negarse a pagar la cantidad requerida bajo contrato”, dijo Golden Boy Promotions.

Óscar de la Hoya, quien fue incluido en la demanda millonaria de Álvarez al igual que su promotora y DAZN, no ha comentado acerca del tema debido a razones legales y una petición de entrevista por este diario fue denegada, pero Golden Boy Promotions ofreció una diplomática defensa de su posición.

“A pesar que nuestro contrato específicamente le da a Golden Boy el derecho de esperar hasta que la pandemia haya terminado y los fanáticos puedan regresar, en el mejor interés del boxeo, Golden Boy está haciendo todo lo posible para realizar grandes peleas“, dijo el comunicado. “Seguimos listos, dispuestos y capaces de concretar una pelea para Canelo lo antes posible”.

En cuanto al polémico y ambiguo asunto de la aprobación de DAZN respecto a los rivales del pelirrojo ofrecidos por Golden Boy Promotions, la promotora indicó: “Nadie de Golden Boy prometió a nadie que Canelo pelearía contra un oponente específico.

“Simplemente acordamos poner el tipo de peleas de primer nivel que trabajamos juntos en el 2019”.

La inconformidad de DAZN con los peleadores presentados por Golden Boy Promotions para enfrentar a “Canelo” se refleja en un reporte del periodista Dan Rafael, quien escribió hace unos días en Twitter que la empresa consideraría como oponentes “premium” de Álvarez a De la Hoya, quien tiene 47 años de edad, y a las estrellas de artes marciales mixtas Jorge Masvidal y Khabib Nurmagomedov.

DAZN approved Callum Smith & BJS for Canelo but not as "premium" guys & wanted to dramatically cut license fee. I'm told DAZN would consider (not joking) De La Hoya, Jorge Masvidal & Khabib "premium" foes even though Oscar is 47, not since '08 & other guys aren't boxers. (more)

— Dan Rafael (@DanRafael1) September 9, 2020