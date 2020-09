3 problemas que podrían hacer que tu cheque de estímulo tarde en llegarte

Dinero

Debes estar atento de quitar todas las barreras que puedan retrasar tu apoyo

Hay tres principales asuntos que podrían retrasar el recibimiento de este apoyo económico. Más vale que los tomes en cuenta, para que así cuentes con tu cheque de estímulo lo más pronto posible.

1–Cambios en los apoyos para dependientes

Ahora se está considerando que los dependientes mayores de edad también reciban un apoyo económico. Sin embargo, si se realiza este cambio podría requerir que el IRS ajuste su sistema de contabilidad, lo que a su vez puede hacer el proceso de entrega de cheques de estímulo más lento.

2–Estado bancario

Si cambia tu estado bancario se podría retrasar la recepción de tu cheque de estímulo. Las personas cuyos ingresos estaban por debajo de la línea de la pobreza recibieron su cheque de estímulo mucho más tarde, en comparación con las personas cuyos ingresos estaban por encima de la línea de la pobreza.

3–Reportarte al IRS

Las personas que no declaran sus impuestos –porque no ganan suficiente dinero como para tener que hacerlo– no recibirán un cheque de estímulo a menos que envíen un formulario al IRS usando la herramienta Non-Filers antes del 15 de octubre.

