Incendios en Oregon: Medio millón de evacuados y Portland en peligro

SAN FRANCISCO – Casi medio millón de personas permanecen evacuadas en Oregon a causa de las decenas de incendios activos por toda la costa oeste de Estados Unidos, uno de los cuales avanza a gran velocidad hacia las afueras de Portland, la mayor ciudad del estado.

Este viernes, el alcalde de Portland Ted Wheeler, declaró el estado de emergencia en la ciudad y ordenó cerrar todos los parques y áreas recreativas municipales, puesto que, aunque las llamas se encuentran aún muy lejos del centro de la urbe, estas avanzan a gran velocidad hacia los suburbios y el humo es muy intenso.

Today, I issued a City of Portland Emergency Order due to the extreme wildfire conditions threatening lives and property, including wildfire threats to the City of Portland and the greater Portland Metropolitan area. Please stay informed and stay safe. https://t.co/D8JAQQmxWf

Además de a las afueras de Portland, la mayor parte de los cientos de miles de evacuados se encuentran en el sur del estado, donde otros dos fuegos forzaron a desalojar la totalidad de la población de Medford (85,000 habitantes) y todos los municipios colindantes.

“Jamás hemos visto esta cantidad de fuego descontrolado en nuestro estado”, indicó en una rueda de prensa la gobernadora de Oregon, Kate Brown, quien adelantó que en las próximas horas habrá que lamentar muy probablemente un aumento tanto del número de fallecidos como de hectáreas quemadas.

I’m grateful that even in the darkest of times, Oregonians are stepping up to help one another in extraordinary ways. Stay safe and stay informed at https://t.co/iBY95X7rVv

— Governor Kate Brown (@OregonGovBrown) September 11, 2020